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Sophie Turner ve Joe Jones Las Vegas'ta gizlice evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Sophie Turner ve Jonas Brother grubunun üyelerinden Joe Jonas, dün gece Billboard Ödül Töreni'nden sonra, Las Vegas'ta gizlice evlendi...

Sophie Turner ve Joe Jones Las Vegas'ta gizlice evlendi

Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones’ta Sansa Stark’ı canlandıran Sophie Turner, Jonas Brothers grubu üyesi sevgilisi Joe Jonas ile, dün gece Billboard Ödül Töreni sonrası, Elvis Presley taklidi yapan birinin kıydığı nikahla gizlice evlendi…

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Törenden ayrılır ayrılmaz nikahın kıyılacağı alana giden çifti, aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. DJ Diplo’nun müziklerini yaptığı düğün 600 dolara yani yaklaşık olarak 3 bin 500 TL’ye mal oldu.
Törende Turner beyaz bir elbise giyerken, Jonas ise gri bir takım elbise tercih etti. Çift, haziran ayında Fransa’da lüks bir düğün töreni daha düzenleyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Sophie Turner Joe Jones

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