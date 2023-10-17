Soruşturma Dilan Polat'ın eski ortağı fenomene de sıçradı! Flaş karar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile yakınlarına ilişkin “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “Vergi Usül Kanunu’na muhalefet” olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü gündeme bomba gibi düştü.

Soruşturulan şirketler arasından Dilan Polat'ın eski kankası fenomen Nez Demir'in güzellik merkezi de var. "Daha önce ortağım olduğu için beni de incelemeye almaları kadar normal bir şey yok. Bir şeyime el konulduğu da yok" açıklaması yapan fenomen yeni açıklamasında mahkeme kararını paylaştı.

"ADINI BİR KERE BİLE ANMADI"

Nez Demir açıklamasında "Savcılıktan aldığımız habere göre soruşturma çok kapsamlı. Benim bu kişilerle 3 yıl önce bir ortaklığım var sonra ayrılıyorum. 3 yıldır hiçbir bağım yok. Mallarıma tebdir konulmadı. Sadece kendi şirketlerinin adı altında Nez Demir Güzellik Merkezi var. Bu bende bir soru işareti. Benimle ilgili savcılıktan şöyle bir karar var; 3 yıl önceki şirketten dolayı oradan bana sıçrıyor, devletimiz tabii ki inceleyecektir. Benimle ilgili sadece tedbir amaçlı yurt dışına çıkış yasağı geldi bana. Yargılandıkları suçlarla alakam yok" dedi.

Nez Demir'in eski dostu Dilan Polat'ın adını anmaması da gözlerden kaçmadı.





