İsmail Saymaz'dan Dilan Polat yorumu... Kaynağı belirsiz paranın miktarını açıkladı! 'Operasyon yapılabilir!'

Gazeteci İsmail Saymaz köşe yazısında, haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'a dair iddialarda bulundu. Son günlerde lüks yaşantılarının kaynağı araştırılan ve mal varlıklarına el konulduğu iddia edilen Polat ailesine dair İsmail Saymaz yeni detaylar verdi.

Türkiye'de yaşayan vatandaşların ekonomik sıkıntıları üzerinden Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı eleştiren Saymaz, ' Türkiye aylardır, şaibeli bir şekilde ve aniden zenginleşen Polat Ailesi'nin görgüsüzlüğünü, açgözlülüğünü ve teşhirciliğini izliyor' ifadelerini kullandı.

"OPERASYON YAPILABİLİR"

Çifte ait 16 şirketin mercek altında olduğunu söyleyen Saymaz yazısında "Sadece bir şirkette 657 milyon TL'lik kaynağı belirsiz paranın olduğu, toplam miktarın 1,5-2 milyar TL'yi bulabileceği kaydediliyor. Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasının da bu kapsama alınabileceği belirtiliyor. Polatlara önümüzdeki günlerde operasyon yapılabilir" dedi.

