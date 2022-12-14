Güzel olmanın ödül değil ceza olduğunu söyledi! ''Kadınların düşmanı, erkeklerin rüşvetiyim''

Güzel olmanın oldukça ayrıcalıklı olduğu üzerinden başlayan bir tartışma çekici kadınların sırf görünüşleri nedeniyle hayatı çok kolay hale getirdikleri fikrinden ortaya çıktı. Bu tartışmaya katılan isimlerden biri olan Sharraine de, bu hafta sosyal medyada yeniden ortaya çıkıp viral hale gelen ve neredeyse 850.000 kez izlenen klibinin altına "Bu oldukça ayrıcalık mı bilmiyorum ama benim içgörüm bu" diye yazarak görüşlerini paylaştı.

''HEPSİ KADIN''

Güzel kadın, videosunda çok fazla bakış ve çok fazla iltifat aldığını doğruladı ama bunun yanı sıra kendisine kaşlarını çatan çok sayıda insanın da olduğunu ve bilhassa yanından geçtiklerinde ona pis bakışlar atan sayısız kadın olduğunu iddia etti.

"Bana kaşlarını çatanlar genellikle kadındır. Hayatımda bana kaşlarını çatan tek bir adam görmedim, bu çok şey ifade ediyor." diyen fenomen kadınların ona sık sık düşmanca yaklaştığını anlattı.

ERKEKLER DE FARKSIZDI

Birçok kadının onlara asla kaba davranmamasına rağmen muhtemelen onu tehdit olarak görerek kendisini korkunç bulduklarını söyleyen genç kadın, sık sık güzelliği sebebiyle arkadaş gruplarının da dışında bırakıldığını söyledi. Ancak, Sharraine'e kötü davrananlar sadece kıskanç kadınlar değildi. Güzel kadın, erkekler sebebiyle de zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

ŞİMDİ ANLIYOR

İş ortaklarıyla yapılan etkinliklere ve toplantılara her zaman davet edildiğini söyleyen genç kadın, ''20'li yaşlarının sonlarında bir kadın olarak, daha önce iş hayatımda ödül olarak kullanıldığımı şimdi anlıyorum" diye konuştu. Sharraine ayrıca sevgililerinin, çıkmaya başladıktan kısa bir süre sonra onu arkadaşları ve aileleriyle hevesle tanıştırdıklarını iddia etti. Ona göre bu, aynı zamanda onu ganimetleri olarak gördüklerini ima eden bir hareketti.

Sharraine, belki de görüşlerine tepki geleceğini tahmin ederek viral videosuna yapılan yorumları devre dışı bıraktı. Ama fikirleri tartışma konusu olmayı sürdürüyor gibi görünüyor.