Böyle ceza ne görüldü ne duyuldu! Çok fazla televizyon izleyen çocuğuna bütün gece aralıksız televizyon izleme cezası verdi

Çin’in Hunan eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuk ebeveynlerinin ödevini bitirip yatmasını istemesine rağmen televizyonun başından ayrılmadı. Annesi ise küçük çocuğa alışılmışın dışında bir ceza verdi. Uyumak için yatağına giden çocuğunu oturma odasına getirdi ve sabaha kadar uyumadan televizyon izleme cezası verdi. İlk başta mutlu bir şekilde televizyon izleyen küçük çocuk saatler ilerledikçe uyanık kalmak için mücadele etti. Anne ve babası sık sık onu uyandırarak televizyon izlemesini istedi. Küçük çocuğun sabah 05.00’a kadar yatağa gitmesine izin verilmedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları cezayı ilginç bulduğunu belirtirken ebeveynlik konusunda şiddetli bir tartışmaya girişti.

Bir sosyal medya kullanıcısı benzer bir durum yaşadığını dile getirerek, “3 yaşındaki çocuğum fast food bağımlısıydı. 3 gün boyunca hamburger yedirince hevesi kaçtı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ceza çok sertti. Çocuğun uykusuz kalması vicdanımı rahatsız etti” yorumunu yaptı.