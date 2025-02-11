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  4. Sosyal medya bu değişimi konuşuyor! Kadın zannettiler, erkek çıktı: "Resmen insan güzeli"

Sosyal medya bu değişimi konuşuyor! Kadın zannettiler, erkek çıktı: "Resmen insan güzeli"

11.02.2025 09:27
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.02.2025 09:27
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde 'Plastique Tiara' isimli sanatçı değişimiyle ağızları açık bıraktı. 6 milyondan fazla izlenen görüntülere yorum yağdı.

Vietnam asıllı Amerikalı bir drag yıldızı Instagram'da 3 milyonu aşan bir takipçiye sahip. "RuPaul's Drag Race" programının 11. sezonunda yer aldıktan sonra ünlenen Plastique Tiara, aynı yarışmanın All Star sezonunda da boy gösterdi. Onu fenomen haline getiren ise yarışmadaki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımları oldu.

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6 MİLYONU AŞTI

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Moda ve makyaj dönüşümleriyle adından söz ettiren Tiara'nın son paylaşımı da 6 milyon izlendi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü değişimi şaşkınlıkla karşılarken yorum yapmayı da ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye , "Resmen insan güzeli" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şey beklemiyordum" yorumunu yaptı.

"BİRLİKTE ZOR ZAMANLARIMIZ OLDU"

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Aslen Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinden olan Duc Tran Nguyen, 11 yaşına kadar büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütüldü ve ardından annesiyle birlikte yaşamak için Dallas'a taşındı. My Little Pony karakteri Diamond Tiara'dan esinlenerek ikinci kişiliği Plastique Tiara'yı yarattı.

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Annesiyle çocukluğundan itibaren zor zamanlar yaşadıklarını dile getiren Tiara, "Çok dindar bir ailede büyüdüm. Annem ve ben dünyaya dair çok çelişkili görüşlere sahiptik. Birlikte zor zamanlarımız oldu. Farklı göründüğüm ve farklı davrandığım ve kültürümüz farklı olduğu için beni çoğu zaman ciddiye almadı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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