Sosyal medya bu değişimi konuşuyor! Kadın zannettiler, erkek çıktı: "Resmen insan güzeli"

Vietnam asıllı Amerikalı bir drag yıldızı Instagram'da 3 milyonu aşan bir takipçiye sahip. "RuPaul's Drag Race" programının 11. sezonunda yer aldıktan sonra ünlenen Plastique Tiara, aynı yarışmanın All Star sezonunda da boy gösterdi. Onu fenomen haline getiren ise yarışmadaki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımları oldu.

6 MİLYONU AŞTI

Moda ve makyaj dönüşümleriyle adından söz ettiren Tiara'nın son paylaşımı da 6 milyon izlendi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü değişimi şaşkınlıkla karşılarken yorum yapmayı da ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye , "Resmen insan güzeli" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şey beklemiyordum" yorumunu yaptı.

"BİRLİKTE ZOR ZAMANLARIMIZ OLDU"

Aslen Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinden olan Duc Tran Nguyen, 11 yaşına kadar büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütüldü ve ardından annesiyle birlikte yaşamak için Dallas'a taşındı. My Little Pony karakteri Diamond Tiara'dan esinlenerek ikinci kişiliği Plastique Tiara'yı yarattı.

Annesiyle çocukluğundan itibaren zor zamanlar yaşadıklarını dile getiren Tiara, "Çok dindar bir ailede büyüdüm. Annem ve ben dünyaya dair çok çelişkili görüşlere sahiptik. Birlikte zor zamanlarımız oldu. Farklı göründüğüm ve farklı davrandığım ve kültürümüz farklı olduğu için beni çoğu zaman ciddiye almadı" dedi.