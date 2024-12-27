Altın parçaları sahile vurdu! Vatandaşlar toplamak için birbiriyle yarıştı: Dalgayla birlikte kıyıya geldi

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinin Doğu Godavari bölgesindeki Uppada plajına halk adeta akın etti. Halk kıyıda altın parçalarını bulmak için birbirleriyle yarıştı. Plajda bulunanlar sadece küçük altın parçacıkları bulmakla kalmadılar, aynı zamanda sağlam mücevherler veya büyük altın parçaları da keşfetti.

DALGALARLA SÜRÜKLENDİ

Bölgedeki insanların, evler ve tapınaklar inşa ederken küçük altın taneciklerini gömme geleneği var. Bu altın tanecikleri, yapılar aşındığında genellikle denize sürükleniyor ve daha sonra kıyıya vuruyor. bu kumsalda bulunan altının çoğunun, çoktan denize gömülmüş antik tapınaklardan geldiğine inanıyor. Yüzyıllar boyunca bölgedeki antik tapınaklar ve evler okyanus dalgaları tarafından sürüklenerek altın eşyaların kıyıya vurmasına neden oldu.

YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Uppada köyünde yaşayan 52 yaşındaki Surada Raju yıllardır bölgede altın avı yapıldığından söz ederek, "Çocukluğumdan beri altın avına tanık oldum. Bir keresinde 298.000 VND (yaklaşık 412 TL) değerinde eşyalar buldum. Çalışmalara 300'e yakın kadın ve erkek katıldı" dedi.