Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Kaza yapan aracı suya gömülürken selfie çekmeye devam etti

Sosyal medya Kanada’nın Ottova kentinde yaşanan trafik kazasını konuşuyor. Kimliği bilinmeyen bir kadın buz tutan Rideau Nehri’nde aracıyla hareket etmeye başladı. Aracın ağırlığı nedeniyle buz tutan gölde yaşanan krılma aracın yavaş yavaş suya gömülmesine neden oldu. Kazazede kadın ise büyük bir soğukkanlılıkla aracın üzerine çıkarak bu anları kaydetmeyi tercih etti.

KATI HIZ KURALLARI UYGULANIYOR

Aracı suya gömülen kadın çevresindekilerin yardım etmeye çalıştığı anlarda bu kazayı ölümsüzleştirmek için selfie çekti. Bu anlar çevredekilerin kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu .Kanada'da donmuş göllerin üzerinde araç kullanmaya izin veriliyor. Ancak bu bölgelerde katı hız sınırı kuralları uygulanıyor. Bu kuralı ihlal eden sürücü çevredekilerin bir kano ile ona ulaşması sonrası kurtarıldı ve polis tarafından tehlikeli araç kullanmak ile suçlandı.



