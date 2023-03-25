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Sosyal medya bu sorunun cevabı merak ediyordu! Prof. Dr. Celal Şengör neden sürekli papyon takıyor? Cevabı çok romantik...

25.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı televizyon programlarındaki sempatik tavırları ve bilgi birikimi sayesinde kısa sürede pek çok kişinin gönlünü kazanmayı başardı. Özellikle Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu savunarak yaptığı uyarılarla hafızalara kazınan Şengör, bu kez romantik bir konuyla gündeme geldi ve sürekli papyon takmasının nedenini açıkladı.

Sosyal medya bu sorunun cevabı merak ediyordu! Prof. Dr. Celal Şengör neden sürekli papyon takıyor? Cevabı çok romantik...

Prof. Dr. Celal Şengör’ün konuk olduğu tüm programlara papyon takarak katılması sosyal medyanın dikkatini çekmişti. Kafa TV’nin Youtube programına konuk olan Şengör, papyonla olan hikayesini anlattı. Prof. Dr. Şengör, “Papyonla ilk tanışmanız ne zaman?” sorusuna romantik bir cevap vererek sosyal medyanın dikkatini çekti.

“İLK TANIŞMAM İLKOKULDAYDI”

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Papyonla ilk tanışmasının ilkokulda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şengör, “Papyonla tanışmam ilkokuldu. Sürekli takmam Oya ile evlendikten sonra. Benim çok güzel kravatlarım vardı. Ancak eşim Oya her yemekten geldiğimizde kravatın menü haline geldiğini ve kravatı yıkamanın gömleği yıkamaktan daha zor olduğunu söylüyordu. Lekeleri zor çıkıyordu. Dolayısıyla papyon taktım” dedi.

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