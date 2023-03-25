Sosyal medya bu sorunun cevabı merak ediyordu! Prof. Dr. Celal Şengör neden sürekli papyon takıyor? Cevabı çok romantik...

Prof. Dr. Celal Şengör’ün konuk olduğu tüm programlara papyon takarak katılması sosyal medyanın dikkatini çekmişti. Kafa TV’nin Youtube programına konuk olan Şengör, papyonla olan hikayesini anlattı. Prof. Dr. Şengör, “Papyonla ilk tanışmanız ne zaman?” sorusuna romantik bir cevap vererek sosyal medyanın dikkatini çekti.

“İLK TANIŞMAM İLKOKULDAYDI”

Papyonla ilk tanışmasının ilkokulda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şengör, “Papyonla tanışmam ilkokuldu. Sürekli takmam Oya ile evlendikten sonra. Benim çok güzel kravatlarım vardı. Ancak eşim Oya her yemekten geldiğimizde kravatın menü haline geldiğini ve kravatı yıkamanın gömleği yıkamaktan daha zor olduğunu söylüyordu. Lekeleri zor çıkıyordu. Dolayısıyla papyon taktım” dedi.