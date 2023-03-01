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Canlı yayında olduğunu unutan İlber Ortaylı, Naci Görür’ü böyle övdü! “O bizim Celâl’den daha iyi”

01.03.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Yerbilimci Prof. Dr. Celâl Şengör’ün konuk olduğu “Candaş Tolga Işık İle Az Önce Konuştum” programında eğlenceli anlar yaşandı. Programın bitimine yakın Candaş Tolga Işık, Jeolog Naci Görür ile yaptıkları programı hatırlattı. O anlarda canlı yayında olduğunu unutan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, “O bilmişti bu depremi. Biliyor adam. O bizim Celâl’den daha iyi” dedi.

Canlı yayında olduğunu unutan İlber Ortaylı, Naci Görür’ü böyle övdü! “O bizim Celâl’den daha iyi”

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Tüm Türkiye deprem korkusu yaşarken Tv100'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Yerbilimci Prof. Dr. Celâl Şengör konuk oldu. Programa Celâl Şengör online olarak katılırken depremler dahil olmak üzere depremlerin Türkiye’de yarattığı gündemler konuşuldu.

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU BİR AN UNUTTU

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Programın bitimine yakın Candaş Tolga Işık, Jeolog Naci Görür ile yaptıkları “Sesimi duyan var mı?” programını hatırlattı. O anlarda canlı yayında telefonu çalan İlber Ortaylı yayının bittiğini zannederek Naci Görür için, Celâl Şengör’ü kastederek, “O bizim Celâl’den daha iyi” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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İlber Ortaylı’nın canlı yayının bittiğini düşünerek kurduğu cümle kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Canım hocam iyi ki varsınız. Evde izlerken sesli güldüm” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yalnız o dedikoduya geçişteki ses tonundaki fark. Gerçekten mükemmel” yorumunu yaptı.

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