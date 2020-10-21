Sosyal medya fenomeni Ali Biçim, Danla Bilic’e olan aşkını ilan etti!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programının sona ermesiyle birlikte Youtuber Ali Biçim, Cemal Can’ın şampiyonluğuna tepki göstermişti. Cemal Can’ın şampiyonluğu hak etmediğini ima eden Ali Biçim’in paylaşımına Survivor Yasin ve Danla Bilic’ten sert cevap vermişti. Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Ali Biçim arasında esen sert rüzgarlara yeni bir cephe daha eklendi. Survivor finalini eleştirmesinin ardından Ali Biçim’in, Danla Bilic’in Twitter paylaşımıyla dalga geçen ifadeler kullanması yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

‘NAZ NİYAZ BİR YERE KADAR’

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, son olarak kendisinden hoşlanan insanlara seslendi. Duyguları olanların daha fazla naz yapmaması gerektiği ifade eden sosyal medya fenomeni, “Arkadaşlar aranızda benden hoşlanan, bana karşı bir takım duygular besleyen varsa artık açılmasını rica edeceğim. Naz niyaz bir yere kadar” notunu ekledi. Danla Bilic’in paylaşımına ilk cevap ise Ali Biçim’den geldi.

‘SENDEN HOŞLANIYORUM’

Danla Bilic’in ilan-ı aşk beklediğini vurgulaması Ali Biçim’i harekete geçirdi. Sosyal medya fenomeni Twitter hesabından “Danla Bilic senden hoşlanıyorum” paylaşımını yaparak ünlü isime göndermede bulundu.