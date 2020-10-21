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Sosyal medya fenomeni Ali Biçim, Danla Bilic’e olan aşkını ilan etti!

21.10.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Ali Biçim, Danla Bilic’e olan aşkını ilan etti!

Bir dönem televizyonda şov programı yapan Ali Biçim ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic bir kez daha karşı karşıya geldi. Danla Bilic’in sosyal medya hesabından yaptığı ‘bana karşı bir takım duygular besleyen varsa açılsın’ açıklamasına ilk cevap Ali Biçim’den geldi. Youtuber Ali Biçim Danla Bilic’i ti’ye alan bir yanıta imza attı.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programının sona ermesiyle birlikte Youtuber Ali Biçim, Cemal Can’ın şampiyonluğuna tepki göstermişti. Cemal Can’ın şampiyonluğu hak etmediğini ima eden Ali Biçim’in paylaşımına Survivor Yasin ve Danla Bilic’ten sert cevap vermişti. Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Ali Biçim arasında esen sert rüzgarlara yeni bir cephe daha eklendi. Survivor finalini eleştirmesinin ardından Ali Biçim’in, Danla Bilic’in Twitter paylaşımıyla dalga geçen ifadeler kullanması yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

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‘NAZ NİYAZ BİR YERE KADAR’

danla bilic

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, son olarak kendisinden hoşlanan insanlara seslendi. Duyguları olanların daha fazla naz yapmaması gerektiği ifade eden sosyal medya fenomeni, “Arkadaşlar aranızda benden hoşlanan, bana karşı bir takım duygular besleyen varsa artık açılmasını rica edeceğim. Naz niyaz bir yere kadar” notunu ekledi. Danla Bilic’in paylaşımına ilk cevap ise Ali Biçim’den geldi.

‘SENDEN HOŞLANIYORUM’

ali biçim

Danla Bilic’in ilan-ı aşk beklediğini vurgulaması Ali Biçim’i harekete geçirdi. Sosyal medya fenomeni Twitter hesabından “Danla Bilic senden hoşlanıyorum” paylaşımını yaparak ünlü isime göndermede bulundu.

danla cevap

Ali Biçim’in kendisini ti’ye aldığını fark eden Danla Bilic ise sosyal medya hesabı üzerinden fenomen isme cevap verdi. Sert ifadeler kullanan Bilic, Ali Biçim’in paylaşımıyla ilgilenmediğinin altını çizdi. Güzel fenomen, “Her konu hakkında bir fikriniz var ama konularım fikirlerinizle hiç ilgilenmiyor” sözleriyle konuyu kapattığını duyurdu.

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