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Sosyal medya fenomeni Ambar Miraaj Driscoll, vücudundaki değişiklikleri paylaştı! “Aynı görünmek zorunda değiliz”

30.09.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni olan Ambar Miraaj Driscoll, gün içinde vücudunda meydana gelen değişiklikleri anlatan bir paylaşım yaptı. Sabah ve akşam saatlerinde aynı kıyafetle çekilen benzer iki pozunu paylaşan Driscoll’un göbeğindeki şişlik Instagram’da yeni bir gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Ambar Miraaj Driscoll, vücudundaki değişiklikleri paylaştı! “Aynı görünmek zorunda değiliz”

Instagram fenomeni olan Ambar Miraaj Driscoll, günün başına kıyasla sonunda vücudunda gördüğü değişiklikleri tüm çıplaklığıyla takipçilerine sundu. YouTuber Casper Lee ile sevgili olduktan sonra popülerliğini arttıran Driscoll’un aynı gün çekilmiş ‘önce-sonra’ temalı fotoğrafı sosyal medyada büyük ses getirdi. Yaklaşık 284 bin takipçisi olan fenomen isim kullanıcılara bedenlerini sevmeleri için ilham vermek istediğini söyledi.

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“SAYGI GÖSTERİN”

poz ınstagram

Yatak odasındaki aynasının karşısına geçerek iç çamaşırıyla poz veren Driscoll, ilk pozunda karın kaslarını sergiliyor. Akşam saatlerinde çekilen ikinci pozunda ise düz karnın yerinde şişmiş bir göbek alıyor. İki fotoğrafını yanyana koyarak Instagram hesabından paylaşan Driscoll, “Sadece bedenlerin değiştiğine dair bir hatırlatma! Her günün her anında aynı görünmek zorunda değiliz. Daha gençken vücudumla ilgili çok gerçekçi olmayan beklentilerim vardı ve gece dışarı çıkmadan önce karnım düz görünsün diye bilerek çok az yemek yerdim. Vücudunuza karşı nazik olun, belirli bir şekilde görünmesi gereken bir süs değil, çoğu zaman sevmek zor olabilir. Vücudunuza sizin için yaptığı tüm harika şeyler için saygı gösterin” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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