Sosyal medya fenomeni Amber Fields, takipçilerinin sınırlarını zorladı! Paylaşımı tepki çekti

Jamaika’da yaşayan Amber Fields, bir çekim için oldukça farklı bir paylaşıma imza attı. Vücudunun her yerini aynalı bantlarla kapatan ve bu işlem için 7 saat makyaj ekibinin çalıştığını söyleyen Fields, toplumsal normal içindeki çıplaklık algısının yıkılması gerektiğini ifade etti. Aynalı vücut bantlarıyla yayınladığı fotoğrafın ardından Fields, “Çıplak olmak gibiydi. Kendimi tamamen özgür hissettim” dedi.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından yaklaşık 798 bin takipçisi bulunan Fields, genellikle dekolteli ve seksi pozlar yayınlamayı tercih ediyor. Ancak ünlü ismin son paylaşımı takipçilerin sınırlarını dahi zorladı. Fields’in paylaşımından sonra hayranları çıplaklık vurgusunun fazla olduğunu ifade etti.



