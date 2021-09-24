Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Amber Fields, takipçileriyle güzellik sırrını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Amber Fields, takipçileriyle güzellik sırrını paylaştı

24.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Amber Fields, merak edilen güzellik sırrını paylaştı. İpeksi ve pürüzsüz bir cilde yardımcı olacak basit güzellik tüyosu ise yeşim taşına dayanıyor. Her gün vücudunda yeşim taşını gezdirdiğini söyleyen Fields, bu uygulamanın şişkinliği azaltmaya ve dolaşımı arttırmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Sosyal medya fenomeni Amber Fields, takipçileriyle güzellik sırrını paylaştı

Instagram fenomeni Amber Fields, yeşim taşını vücudunda gezdirmesinin yumuşak cildinin sırrı olduğunu söyledi. Genellikle yüzünde yeşim taşından yapılan silindiri kullandığını ifade eden Fields, taşla beraber yaptığı masajın biriken toksinleri dışarı atmaya yardımcı olduğunu savunuyor. Yaklaşık bir yıldır bu güzellik rutinini uyguladığını ifade eden Fields, “Bunu bir yıldır yapıyorum ve cildim hiç bu kadar iyi görünmemişti” dedi.

“GÜZELLİK RUTİNİME DAHİL ETTİM”

1

Daha önce hiç kimseden yeşim taşını vücudunda kullandığını duymadığını vurgulayan Fields, “Yeşim taşını kullanmaya başladıktan sonra cildimin dokusunda büyük farklılıklar keşfettim. Farklılık o kadar iyi geldi ki her gece cilt bakım rutinimin bir parçası haline geldi” dedi.

Sosyal medya fenomeni Amber Fields, takipçilerinin sınırlarını zorladı! Paylaşımı tepki çektiSosyal medya fenomeni Amber Fields, takipçilerinin sınırlarını zorladı! Paylaşımı tepki çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ejderha görünümü kazanmak için servet harcadı! Şimdi ise cinsiyetsiz olmaya karar verdiEjderha görünümü kazanmak için servet harcadı! Şimdi ise cinsiyetsiz olmaya karar verdi
Burun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değiştiBurun akıntısına, boğaz ağrısına dikkat! Aşılardan ve varyantlardan sonra koronavirüs belirtileri de değişti
24 Eylül Cuma: TV yayın akışı24 Eylül Cuma: TV yayın akışı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Denizlispor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Edirne'de "mavi dil hastalığı" görülen 8 köyde karantina başlatıldı

Edirne'de "mavi dil hastalığı" görülen 8 köyde karantina başlatıldı

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Acı veda! Tostçu Mahmut gözyaşlarıyla uğurlandı

Acı veda! Tostçu Mahmut gözyaşlarıyla uğurlandı

1 yıl cinsel ilişkiye girmedi! ‘Hamileyim’ sözü gündem yarattı

1 yıl cinsel ilişkiye girmedi! ‘Hamileyim’ sözü gündem yarattı

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.