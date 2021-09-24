Sosyal medya fenomeni Amber Fields, takipçileriyle güzellik sırrını paylaştı

Instagram fenomeni Amber Fields, yeşim taşını vücudunda gezdirmesinin yumuşak cildinin sırrı olduğunu söyledi. Genellikle yüzünde yeşim taşından yapılan silindiri kullandığını ifade eden Fields, taşla beraber yaptığı masajın biriken toksinleri dışarı atmaya yardımcı olduğunu savunuyor. Yaklaşık bir yıldır bu güzellik rutinini uyguladığını ifade eden Fields, “Bunu bir yıldır yapıyorum ve cildim hiç bu kadar iyi görünmemişti” dedi.

“GÜZELLİK RUTİNİME DAHİL ETTİM”

Daha önce hiç kimseden yeşim taşını vücudunda kullandığını duymadığını vurgulayan Fields, “Yeşim taşını kullanmaya başladıktan sonra cildimin dokusunda büyük farklılıklar keşfettim. Farklılık o kadar iyi geldi ki her gece cilt bakım rutinimin bir parçası haline geldi” dedi.



