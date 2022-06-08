Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Amber Sweetheart, mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Buluşmanın öncesinde mastürbasyon yapıyorum”

Sosyal medya fenomeni Amber Sweetheart, mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Buluşmanın öncesinde mastürbasyon yapıyorum”

08.06.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Amber Sweetheart, özel hayatına dair ilginç bir rutini paylaşarak herkesi şaşırtmayı başardı. Aşk hayatında başarısız giden ilişkilerinden sonra kendine yeni bir yöntem geliştirdiğini ifade eden Sweetheart, mükemmel ilişkinin sırrını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Amber Sweetheart, mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Buluşmanın öncesinde mastürbasyon yapıyorum”

Sosyal medya fenomeni Amber Sweetheart, her randevunun öncesinde kendisine ait bir rutini olduğundan söz etti. Hormonal durumlarından dolayı bazen ilişkilerinin yolunda gitmediğini anlatan Sweetheart, yeni yöntemi sayesinde erkekleri doğru bir şekilde tanıyabildiğini ve artık daha emin adımlar atabildiğini dile getirdi.

Lottie Moss, tamamen üstsüz güneşlendi! Paylaşımı sosyal medyayı salladıLottie Moss, tamamen üstsüz güneşlendi! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

“GEÇMİŞTE KÖTÜ İLİŞKİLER YAŞADIM”

1

Koronavirüs pandemisinden önce yoga eğitmeni olarak çalışan Sweetheart, karantina uygulamaları sırasında cinselliğin toplumsal bir tabu olduğunu fark ederek bu alanda insanlara yardımcı olmaya karar verdiğini dile getirdi. Bireylere özel olarak cinsellik eğitimi veren Sweetheart, randevularının öncesinde mastürbasyon yaptığını söyledi.

2

Kendisine ait mastürbasyon rutini sayesinde geçmişteki kötü deneyimlerini bir kez daha yaşamadığını anlatan Sweetheart, “Bu flört deneyimimi tamamen değiştirdi. Geçmişte çok kötü ilişkiler yaşadım. Sadece fiziksel olarak uyumluyduk. Buluşmanın öncesinde mastürbasyon yapıyorum. Bu sayede hormonlarımın beni ele geçirmesine izin vermeden karşımdaki insanı tanıyabiliyorum” dedi.

Doğum yapan adam, hastanede kendisine “anne” diye seslenen hemşireyi dövdüDoğum yapan adam, hastanede kendisine “anne” diye seslenen hemşireyi dövdü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 yıldır tırnaklarını uzatıyor! 30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!
Öğrencilerin İzmir Marşı performansına övgü yağdı! Sosyal medyada gündem olduÖğrencilerin İzmir Marşı performansına övgü yağdı! Sosyal medyada gündem oldu
Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

İlginizi Çekebilir

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.