Sosyal medya fenomeni Amber Sweetheart, mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Buluşmanın öncesinde mastürbasyon yapıyorum”

Sosyal medya fenomeni Amber Sweetheart, her randevunun öncesinde kendisine ait bir rutini olduğundan söz etti. Hormonal durumlarından dolayı bazen ilişkilerinin yolunda gitmediğini anlatan Sweetheart, yeni yöntemi sayesinde erkekleri doğru bir şekilde tanıyabildiğini ve artık daha emin adımlar atabildiğini dile getirdi.

“GEÇMİŞTE KÖTÜ İLİŞKİLER YAŞADIM”

Koronavirüs pandemisinden önce yoga eğitmeni olarak çalışan Sweetheart, karantina uygulamaları sırasında cinselliğin toplumsal bir tabu olduğunu fark ederek bu alanda insanlara yardımcı olmaya karar verdiğini dile getirdi. Bireylere özel olarak cinsellik eğitimi veren Sweetheart, randevularının öncesinde mastürbasyon yaptığını söyledi.

Kendisine ait mastürbasyon rutini sayesinde geçmişteki kötü deneyimlerini bir kez daha yaşamadığını anlatan Sweetheart, “Bu flört deneyimimi tamamen değiştirdi. Geçmişte çok kötü ilişkiler yaşadım. Sadece fiziksel olarak uyumluyduk. Buluşmanın öncesinde mastürbasyon yapıyorum. Bu sayede hormonlarımın beni ele geçirmesine izin vermeden karşımdaki insanı tanıyabiliyorum” dedi.



