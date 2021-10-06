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Sosyal medya fenomeni Bree Lenehan, fotoğraflarının arkasındaki gerçekliği ortaya çıkartmak için doğal halini paylaştı

06.10.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından fitness içerikleri paylaşan Bree Leehan, takipçilerinin kendisini sevmesi için fotoğraflarının arkasındaki gerçekliği ortaya çıkarttı. Sosyal medya fenomeni saniyeler içinde çekilen iki fotoğrafını yayınladı. Fotoğraflar arasındaki farklar takipçilerinin dikkatini çekti.

Sosyal medya fenomeni Bree Lenehan, fotoğraflarının arkasındaki gerçekliği ortaya çıkartmak için doğal halini paylaştı

Sosyal medya fenomeni Bree Leehan, ‘gerçek vücudunu’ yeni bir kendini sevme yazısında hayranlarına tanıttı. Avustralyalı fitness yıldızı, Instagram gönderilerinin ve pozlarının gerçekliğini gösterirken saniyeler arayla çekilen fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı. Paylaşımı büyük ses getirdi.

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Yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan Leehan, hayranlarına kendilerini ve bedenlerini sevme konusunda çağrı yaptı. İlk fotoğraflarında fit bir şekilde spor takımı içerisinde poz veren Leehan, ikinci fotoğraflarında ise poz vermeden doğal halini sergiledi.

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Binlerce kişinin beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Leehan, “Ben kelimelerin gücüne inanıyorum. Çünkü kelimeler yaratma ve yıkma gücüne sahiptir. Vücudun ve zihnin seni duyuyor. Sen bir şekilde bu durumu hissediyorsun. Bir deney olarak duştan sonra aynanın önünde durdum. Kendime baktım ve ‘çirkinim’ dedim. Anında üzüldüm ve sevmediğim şeyleri seçmeye başlamak daha kolay hale geldi” notunu ekledi.

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