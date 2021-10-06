Sosyal medya fenomeni Bree Lenehan, fotoğraflarının arkasındaki gerçekliği ortaya çıkartmak için doğal halini paylaştı

Sosyal medya fenomeni Bree Leehan, ‘gerçek vücudunu’ yeni bir kendini sevme yazısında hayranlarına tanıttı. Avustralyalı fitness yıldızı, Instagram gönderilerinin ve pozlarının gerçekliğini gösterirken saniyeler arayla çekilen fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı. Paylaşımı büyük ses getirdi.

“KENDİNİZE KARŞI NAZİK OLUN”

Yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan Leehan, hayranlarına kendilerini ve bedenlerini sevme konusunda çağrı yaptı. İlk fotoğraflarında fit bir şekilde spor takımı içerisinde poz veren Leehan, ikinci fotoğraflarında ise poz vermeden doğal halini sergiledi.

Binlerce kişinin beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Leehan, “Ben kelimelerin gücüne inanıyorum. Çünkü kelimeler yaratma ve yıkma gücüne sahiptir. Vücudun ve zihnin seni duyuyor. Sen bir şekilde bu durumu hissediyorsun. Bir deney olarak duştan sonra aynanın önünde durdum. Kendime baktım ve ‘çirkinim’ dedim. Anında üzüldüm ve sevmediğim şeyleri seçmeye başlamak daha kolay hale geldi” notunu ekledi.



