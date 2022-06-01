Sosyal medya fenomeni cezasının azaltılması için mahkemeye yalvardı! “Bu tamamen küçük düşürücü...”

Sosyal medyada ‘Torpedo Trish’ kullanıcı adını tercih eden sosyal medya fenomeni 28 yaşındaki Patricia Hadjia, park halindeki üç araca çarpmak ve yasal sınırın üç katı daha fazla alkollü araç kullanmaktan suçlu bulundu. Avustralya'nın Sidney kentinde alkollü araç kullanma suçlamasının ardından ehliyetine bir süreliğine el konuldu. Instagram modeli için 400 saatlik toplum hizmeti ile üç yıllık bir topluluk düzeltme emri verildi.

CEZASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı zamanda bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan 28 yaşındaki fenomen, mahkemeye verdiği ifadesinde toplum hizmeti süresinin fazlalığından dert yandı. Mahkemeye konuşan Hadjia, “Bana verilen miktarda bu işi uzun vadede yapmam çok zor. Bir daha böyle bir şeyi yapmak istemiyorum. Bu tamamen küçük düşürücüydü” dedi.

Avukatı, Hadjia'nın 400 saatlik toplum hizmetini bitirmeye istekli olduğunu ancak aşırı derece yüksek bir cezanın varlığından söz edildiğini dile getirdi. Cezasının bir kısmını tazminat olarak maddi şekilde karşılayan Hadija’nın toplum hizmeti saatleri 400’de 250’ye düşürüldü.



