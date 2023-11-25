Sosyal medya fenomeni Claudia Tihan bikini izlerini göstermek isteyince açıldıkça açıldı! Uyguladığı sansür bile yeterli olmadı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde hayranlarının beğenisini kazanan isim Claudia Tihan Instagram'ın topluluk kurallarını zorlayacak bir poza imza attı. Tihan, güneş yanıklarının izini göstermek isterken hem ceketinin hem de pantolonun düğmelerini açınca kendisinin uyguladığı sansür bile yetersiz kaldı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Tihan iç çamaşırı giymeyi tercih etmedi. Fenomen isim ceketinin kıyısından gözüken göğsünü ise bir yıldız emojisi kullanarak sansürlemeyi tercih etti. Tihan gönderisine, "Açıklama yok" notunu ekledi. Fenomen ismin pozu sosyal medyayı adeta salladı.