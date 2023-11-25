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    4. Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann'dan yıllar sonra gelen itiraf çok konuşuldu! En sevdiği sahneyi böyle anlattı

    Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann'dan yıllar sonra gelen itiraf çok konuşuldu! En sevdiği sahneyi böyle anlattı

    25.11.2023 13:12 | Son Güncelleme:
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    Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann'ın sektörden emekli olduktan sonra yaptığı itiraf sosyal medyanın gündemine yerleşti. 18 yaşında dansçı olarak sinema setlerine adım attığını dile getiren Ann, en sevdiği rolün çekici bulunan olgun kadınları canlandırmak olduğunu söyledi.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde yaptığı konuşmasında mesleğinden dolayı pek çok kişinin tepkisini çekmesine rağmen işine büyük bir saygı duyduğunu dile getiren Ann yıllar sonra geçmiş kariyerini değerlendirmeye karar verdi.

    "ÇÜNKÜ BENİM TARZIM BU"

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    Konuşmacı olarak takıldığı bir etkinlikte Ann, çoraplar ve anvelop elbiseler gibi daha detaylı iç çamaşırları içeren kostümlerin bulunduğu sahneleri daha çok sevdiğini söyledi. İnsanların cinsel sağlık konusun eğitim almaya teşvik eden Ann, "Çoraplar ve detaylı kostümler. Bunları çok seviyorum. Çünkü benim tarzım bu. Biriyle gerçekten seks yapmadan önce durumu konuşmalarında yanlış bir şey görmüyorum. İki tarafın birbirine dürüst yaklaşması cinsel sağlıklar konusunda da bu önemli bir önlem" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Pornografik film oyuncusu Lisa Ann
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