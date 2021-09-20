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Sosyal medya fenomeni Deia Cavalheiro, doğum gününde arkadaşında vajina ameliyatı istediğini itiraf etti

20.09.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Deia Cavalheiro, plastik cerrah olan bir arkadaşından doğum günü hediyesi olarak vajina ameliyatı seçti. Kararından pişmanlık duyduğunu dile getiren Cavalheiro, plastik cerrah olan arkadaşının doğum günü hediyesi olarak bir prosedür seçmesini istediğini belirtti. Cavalheiro ise doğum günü hediyesi şansını vajina ameliyatından yana kullandı.

Sosyal medya fenomeni Deia Cavalheiro, doğum gününde arkadaşında vajina ameliyatı istediğini itiraf etti

Sosyal medya fenomenliğinin yanında modellik yapan Deia Cavalheiro, bir cerrah arkadaşının doğum günü hediyesi olarak kendisine vajina ameliyatı yaptığını itiraf etti. Uzun zamandır plastik cerrah arkadaşının hediye olarak bir prosedür seçmesini istediğini söyleyen Cavalheiro, labia plastik cerrahisi olarak da bilinen nimfoplasti ameliyatı olduğunu belirtti.

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O dönemde vücudunda gerçekten ihtiyacı olan ya da değiştirmek istediği bir noktanın olmadığını belirten Cavalheiro, “Labia ameliyatı aslında başka bir arkadaşımın fikriydi. Cerrah arkadaşım bu ameliyatı olmamamı söyledi. Ancak ben onu dinlemedim” dedi.

“PİŞMAN OLDUM”

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Ameliyat konusunda heyecanladığı için plastik cerrah arkadaşını da duruma ikna ettiğini vurgulayan Cavalheiro, “Aslında vajinam estetik açıdan zaten güzeldi. Ancak ameliyattan sonra korkunç bir hale geldi. Onu dinlemeliydim. Çok pişmanım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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