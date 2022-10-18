Sosyal medya fenomeni Demi Sims’in paylaşımı olay oldu! Vitiligo farkındalığı yaratmak için soyundu

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sims, geçtiğimiz günlerde dövmelerini göstererek dövme sanatçı arkadaşlarına teşekkür ettiği paylaşımlar yapmıştı. Bu kez ise Sims, bir farkındalık projesiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Vitiligo hastalığına dikkat çekmek isteyen fenomen isim en doğal haliyle çekilen bir pozunu paylaştı ve kendisiyle benzer hastalığa sahip olan kişilere ilham olmak istediğini dile getirdi.

“ŞİMDİYE KADARKİ EN GERGİN ZAMAN”

Sosyal medya fenomeni Sims, tamamen çıplak kaldığı gri arka fonun önünde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak yaşadığı süreçten bahsetti. Farkındalık yaratmak için kamera karşısına geçmeyi kabul ettiğini dile getiren Sims, “Vitiligo farkındalığı! Farkındalık yaratmak için bunu yapıyorum. Peki nereden başlayayım? Birkaç hafta önce bir cilt hastalığı olan vitiligoya dair bir farkındalık yaratmak istedik. Kendinizi sevmeniz için bir mesaj göndermek adına bir kamera ekibi ve fotoğrafçıların önüne geçtim ama büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu şimdiye kadarki en gergin zaman. Bu zamanda yolculuk yapmak gibiydi. İlk kez vitiligo hastalığımın çıktığı zamanlara gittim” dedi.

Vitiligo hastalığı hakkında konuşmaya devam edeceğini ve insanlara yardımcı olmak istediğini dile getiren Sims, “Bu fotoğraf bir dakikalığına rahatsız ve konfor alanımın dışında hissetmeme neden oldu. Ancak bunu neden ve kimin için yaptığımı hatırlamaya başladığımda o dakika çok uzun sürmedi ve işte o zaman güvenim yerine geldi. Bu paylaşım sadece cilt hastalığı olan insanlara yardım etmek için değil, aynı zamanda cilt hastalığı olmayan insanların bunu fark etmelerini sağlamak ve aynı zamanda sizi ne kadar gergin hissettirebileceğinin farkında olmak içindir. Umarım bu paylaşımdan en az 1 kişiye yardımcı olabilirim. Vitiligo hakkında daha açık konuşmaya devam edeceğim” diye konuştu.



