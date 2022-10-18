Göğüslerini hoplattığı videoları ile şöhret kazandı! ''Benden önce onlar ünlü oldu''

TikTok'ta 7,1 milyondan fazla takipçisi olan Ashley Matheson, platformun en büyük içerik yaratıcılarından biri haline geldi. Artık yetişkin içerik platformu Onlyfans'da da içerik üreten genç kadının onu bu şekilde başarılı hale getiren ve şöhrete kavuşturan şeyin göğüsleri olduğunu açıkladı.

DANS ETTİĞİ BİR VİDEO YAYINLAMIŞTI

Katıldığı bir podcast yayınında, dans ettiği bir video yayınladıktan sonra nasıl 10.000 takipçi kazandığını anlatan Ashley, bunu vücuduna göre oldukça büyük göğüsleri varken sutyensiz bir şekilde dans etmesine bağladı. Kendisi zaten normal hayatında da, erkeklerin böyle bir zorunluluğu yokken kadınların sutyen giymesini adil bulmadığı için sutyen giymiyordu.

BU TRENDİ BENİMSEDİ

Genç kadın durumu, ''Küçüğüm ama orantısal olarak iri göğüslerim var, bu yüzden ben dans ederken yukarı ve aşağı zıplıyorlardı. Ama bunun hakkında düşünmedim bile çünkü sadece hareket ettiğimde de tam olarak böyle görünüyorlar.'' diye açıkladı. Ancak, yorumlar bölümünde inanılmaz tepkiler aldıktan sonra Ashley, gelecekteki videolarda bu trendi benimsemeye karar verdi.

HAYIFLANIYOR

"Ben TikTok'ta ünlü olmadan önce, göğüslerim TikTok'ta ünlü oldu." diyen Ashley, annesinin başta yaptığı şeyin çok garip olduğunu ve bunu bırakması gerektiğini söylediğini anlattı. Ancak kendisi böyle düşünmüyor. Hatta aksine içeriklerini yetişkin içerik platformuna taşımadan önce bu kadar beklediği için hayıflanıyor.



