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Göğüslerini hoplattığı videoları ile şöhret kazandı! ''Benden önce onlar ünlü oldu''

18.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 'Smashedely' adıyla bilinen Ashley Matheson, sutyen karşıtı bakış açısıyla tanınıyor ve bunu sık sık Tiktok'ta göğüslerini sallayarak dans ettiği videolar ile destekliyor. Şimdi Tiktok ile başlayan sosyal medya kariyerini yetişkin içerik platformu Onlyfans'a taşıyan Ashley, nasıl göğüsleri sayesinde şöhret olduğunu anlattı.

Göğüslerini hoplattığı videoları ile şöhret kazandı! ''Benden önce onlar ünlü oldu''

TikTok'ta 7,1 milyondan fazla takipçisi olan Ashley Matheson, platformun en büyük içerik yaratıcılarından biri haline geldi. Artık yetişkin içerik platformu Onlyfans'da da içerik üreten genç kadının onu bu şekilde başarılı hale getiren ve şöhrete kavuşturan şeyin göğüsleri olduğunu açıkladı.

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DANS ETTİĞİ BİR VİDEO YAYINLAMIŞTI

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Katıldığı bir podcast yayınında, dans ettiği bir video yayınladıktan sonra nasıl 10.000 takipçi kazandığını anlatan Ashley, bunu vücuduna göre oldukça büyük göğüsleri varken sutyensiz bir şekilde dans etmesine bağladı. Kendisi zaten normal hayatında da, erkeklerin böyle bir zorunluluğu yokken kadınların sutyen giymesini adil bulmadığı için sutyen giymiyordu.

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BU TRENDİ BENİMSEDİ

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Genç kadın durumu, ''Küçüğüm ama orantısal olarak iri göğüslerim var, bu yüzden ben dans ederken yukarı ve aşağı zıplıyorlardı. Ama bunun hakkında düşünmedim bile çünkü sadece hareket ettiğimde de tam olarak böyle görünüyorlar.'' diye açıkladı. Ancak, yorumlar bölümünde inanılmaz tepkiler aldıktan sonra Ashley, gelecekteki videolarda bu trendi benimsemeye karar verdi.

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HAYIFLANIYOR

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"Ben TikTok'ta ünlü olmadan önce, göğüslerim TikTok'ta ünlü oldu." diyen Ashley, annesinin başta yaptığı şeyin çok garip olduğunu ve bunu bırakması gerektiğini söylediğini anlattı. Ancak kendisi böyle düşünmüyor. Hatta aksine içeriklerini yetişkin içerik platformuna taşımadan önce bu kadar beklediği için hayıflanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Meme‎ göğüs
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