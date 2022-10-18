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Sosyal medya fenomeni Fernande Mota Farhat sınırları zorladı! Sadece özel bölgelerini kapatan bikinisiyle şov yaptı

18.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da yaklaşık 382 bin takipçisi bulunan Ferhande Mota Farhat, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak cesur paylaşımlara imza atıyor. Genellikle sosyal medyanın limitlerini zorlayan dekolteli kıyafetler tercih eden Farhat bu kez siyah bikini takımıyla sınırları yerle bir etti.

Sosyal medya fenomeni Fernande Mota Farhat sınırları zorladı! Sadece özel bölgelerini kapatan bikinisiyle şov yaptı

TikTok hesabında 6.5 milyon takipçisi bulunan Farhat paylaşımları sayesinde adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. Fenomen isim özellikle giyim tarzıyla takipçilerini şaşkına çeviriyor. Son olarak Farhat tamamen şeffaf askılardan oluşan dört ufacık üçgen şeklinde bikini takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. TikTok’tan yaptığı paylaşımı kısa sürede 26.8 milyon izlenmeye ulaşırken Farhat, gönderisine “Mutlu geceler” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları Farhat’ın gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Siyah noktalara da gerek yoktu” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Defalarca baktım ne olduğunu anlamam uzun sürdü” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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