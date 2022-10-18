Sosyal medya fenomeni Fernande Mota Farhat sınırları zorladı! Sadece özel bölgelerini kapatan bikinisiyle şov yaptı

TikTok hesabında 6.5 milyon takipçisi bulunan Farhat paylaşımları sayesinde adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. Fenomen isim özellikle giyim tarzıyla takipçilerini şaşkına çeviriyor. Son olarak Farhat tamamen şeffaf askılardan oluşan dört ufacık üçgen şeklinde bikini takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. TikTok’tan yaptığı paylaşımı kısa sürede 26.8 milyon izlenmeye ulaşırken Farhat, gönderisine “Mutlu geceler” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Farhat’ın gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Siyah noktalara da gerek yoktu” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Defalarca baktım ne olduğunu anlamam uzun sürdü” dedi.



