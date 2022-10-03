Yetişkin yıldızından şaşırtan itiraf! “Huzurevindeki yaşlılar benden daha fazla seks yapıyor”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraf ve videolarını gelir elde eden Knight, bakım evlerinde kalan yaşlıların gece geç saatlerde gizli gizli cinsel ilişkiye girdiklerini öğrendiğinde TikTok’tan yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

“HER YERDE HORMONLARI UÇUŞUYOR”

Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde yaşayan Anabella Knight, yakın bir arkadaşının yorumu üzerine TikTok’tan yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım bir huzurevinde çalıştığını ve sakinlerin gizli gizli gece yarısı birbirlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Her yerde hormonları uçuşuyor. Eminim bu yaşlılar benim şu anda olduğumdan daha fazla seks yapıyorlardır” dedi.

Knight’ın sosyal medyada kısa sürede 74 binden fazla izlenmeye ulaşan paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medyada ilgi çeken paylaşımda kullanıcıların büyük bir bölümü emeklilik konusundaki tüm bakış açılarını değiştirdiğini söyledi. Huzurevinde görevli olan kullanıcılar ise söylentilerin doğru olduğunu doğruladı.



