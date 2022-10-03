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Yetişkin yıldızından şaşırtan itiraf! “Huzurevindeki yaşlılar benden daha fazla seks yapıyor”

03.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Avustralyalı fenomen Annie Knight, yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Huzurevinde çalışan bir arkadaşının orada yaşayan sakinlerin gizli gizli gece yarısı cinsel ilişkiye girmek için birbirlerinin odasına gittiğini söylemesi üzerine Knight, “Huzurevindeki yaşlılar benden daha fazla seks yapıyor” diyerek eğlenceli bir itirafta bulundu.

Yetişkin yıldızından şaşırtan itiraf! “Huzurevindeki yaşlılar benden daha fazla seks yapıyor”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraf ve videolarını gelir elde eden Knight, bakım evlerinde kalan yaşlıların gece geç saatlerde gizli gizli cinsel ilişkiye girdiklerini öğrendiğinde TikTok’tan yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

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“HER YERDE HORMONLARI UÇUŞUYOR”

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Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde yaşayan Anabella Knight, yakın bir arkadaşının yorumu üzerine TikTok’tan yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım bir huzurevinde çalıştığını ve sakinlerin gizli gizli gece yarısı birbirlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Her yerde hormonları uçuşuyor. Eminim bu yaşlılar benim şu anda olduğumdan daha fazla seks yapıyorlardır” dedi.

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Knight’ın sosyal medyada kısa sürede 74 binden fazla izlenmeye ulaşan paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medyada ilgi çeken paylaşımda kullanıcıların büyük bir bölümü emeklilik konusundaki tüm bakış açılarını değiştirdiğini söyledi. Huzurevinde görevli olan kullanıcılar ise söylentilerin doğru olduğunu doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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