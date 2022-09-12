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Sosyal medya fenomeni Elle Brooke, tasarım vajina estetik ameliyatının bilinmeyen yönlerini anlattı! “Şeklinden memnunum ama...”

12.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elle Broke, Birleşik Krallık’ın en ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerindne seksi fotoğraf ve videolarını satarak geçimini sağlayan Broke, güzellik kalıplarına isyan etti. Fiziksel görüntüsü nedeniyle sosyal medya kullanıcılarından eleştiri aldığını dile getiren Broke, tasarım vajina ameliyatının detaylarını paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Elle Brooke, tasarım vajina estetik ameliyatının bilinmeyen yönlerini anlattı! “Şeklinden memnunum ama...”

24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elle Broke, sosyal medyadan gelen olumsuz yorumların zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkilediğini dile getirerek katıldığı bir podcast programında isyan etti. Fiziksel görüntüsünü hayranlarına beğendirebilmek için sayısız estetik operasyon geçirdiğinden söz eden Broke, Everything Goes with James English podcast'inde olumsuz eleştirilerin kendisini nasıl etkilediğinden söz etti.

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“HER ŞEYİ YAPTIRMAYI DÜŞÜNDÜM”

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Sosyal medyada içerik üretmenin kendisi için zor bir süreç olduğundan söz eden Broke, “Bu sektör zor. Çünkü kendinizi sürekli olarak diğer insanlarla kıyaslıyorsunuz. Görüntünüzle para kazanıyorsunuz ve bir ay diğerinden daha kötü olduğunda suçu kendinizde buluyorsunuz. Çok fazla estetik ameliyat olmayı ve yüzüme ve vücuduma her şeyi yaptırmayı düşündüm” dedi.

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İnsanların görünüşlerini değiştirmeye bağımlı hale gelmemeleri için sınırlar koymalarının önemli olduğunu kabul ederek, “Ameliyat olmaya başladığımda kendimi durdurma konusunda zorlandım. Bir yıl içinde kalçamı, göğüslerimi ve vajinamı değiştirdim. Mükemmel olmak zorunda olduğumu hissediyordum. Bütün işlemlerime rağmen kendimi hala çirkin hissediyordum Kendimi değiştirmeye devam etmenin bir anlamı yoktu. Çünkü kimseyi mutlu edemeyecektim. Bu yüzden kendi içimde mutlu olmak istedim. Vajina şeklinden memnunum ama bu sektöre giymeseydim asla böyle bir şey yaptırmazdım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik cerrahi vajina görüntüsü
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