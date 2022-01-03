Sosyal medya fenomeni Elle Darby, yeniden ortaya çıkan ırkçı tweetleriyle gündemde! Hayranlarından özür diledi

Sosyal medya hesabından 700 binden fazla takipçisi bulunan Elle Darby, 10 yıl öncesinde paylaştığı ırkçılık içeren tweetleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Tweetlerin birçoğunda ten renginden, fazla kilo ile fiziksel görüntülerden hayvanlara zarar verme dürtüsüne kadar pek çok konuya yönelik ifadeler bulunuyordu. Paylaşımlarının sosyal medya kullanıcıların arasında yayılması ve bir anda viral olmasıyla Darby ile nişanlısı sosyal medya geçmişlerini temizlemek için adım atacaklarını söyledi.

“BİRAZ ZAMAN AYIRMAYA KARAR VERDİK”

Noel ve yeni yıl zamanlarının geleneksel olarak birleştirici özelliğinden söz eden Darby, “Noel ve yeni yıl geleneksel olarak bir düşünme zamanıdır. Bu nedenle her platformdaki sosyal geçmişimize bakmak için biraz zaman ayırmaya karar verdik. Sosyal medyada ortaya çıkan durumu ve ifadeleri beğendiğimizi itiraf etmeliyiz. Bu konuda çok utanıyoruz. Özellikle on yıldan uzun bir süre önce eski tweetlerimizde kullanılan dilden ikimizde rahatsızlık duyduk. Gördüklerimi karşısında şaşkınlık geçirdik” dedi.

Kendisi ve nişanlısı adına hatalarını kabul ettiğini ifade eden Darby, “Hepimiz kendi hatalarımızın sorumluluğu almalıyız. Eylemlerimiz için ortaya çıkan cezaları çekmeliyiz. Bu paylaşımlar aslında kişiliğimizin bir yansıması olmamalı. Kendimize çok kızıyoruz ve davranışlarımızın sorumluluğu alıyoruz. Bize uzun süredir destek olan hatta ailemizin bir parçası haline gelen destekleyicilerimizi incittiğimiz için utanıyoruz. Sadece affınızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.



