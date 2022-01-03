Sosyal medyanın gerçekliğini sorgulattı! Beden pozitifliği savunucusu Victoria Garrick, poz hilelerini paylaştı

Sosyal medya genellikle kullanıcıların en iyi hallerini paylaştığı fotoğraflarla doludur. Özellikle sosyal medya fenomenleri ve ünlülerin paylaşımları kullanıcıların kendilerini özgüvensiz hissetmesine neden olurken beden pozitifliği savunucusu olan Victoria Garrick, güzellik algısının gerçek olmadığını savundu. Doğru açı, ışık ve pozu photoshop ile filtre uygulamalarıyla birleştirdiğinde Garrick, mükemmel güzelliği yansıtan gönderilerin elde edilebileceğini dile getirdi.

“SADECE BİRKAÇ UFAK TÜYOYLA ULAŞABİLİRSİNİZ”

353 bin takipçisine sosyal medyanın gerçek olmadığını hatırlatmak isteyen Garrick, saniyeler içinde vücudun nasıl değiştirebileceğini gösterdi. İnsanların herhangi bir fotoğraf düzenlemesi olmadan bile vücutlarını sıklıkla manipüle edebileceğini iddia etti. Mavi bikini takımıyla poz veren Garrick, ilk olarak dümdüz durduğu bir anı paylaştı. Düz durduğunda karnının şişkinliğini gösteren Garrick, vücut şeklini değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu takipçilerine gösterdi.

Karnını içine çekerek nefesini tutan Garrick, parmak uçlarında durarak bir yana doğru eğildi. Bedenini daha ince göstermek için bu yolu seçtiğini dile getiren Garrcik, kum saati figürünün oluşmasını sağladığını söyledi.



