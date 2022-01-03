Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, sosyal medya paylaşımıyla beğeni topladı

Sosyal medyada yaratılan güzellik tabularına meydan okuyan Nall, bikinili paylaşımıyla tarzın beden ölçüleriyle alakalı olmadığını takipçilerine gösterdi. Beden ölçülerinin sadece sayıdan ibaret olduğunu dile getiren Nall, modanın herkese uygun olduğunu savundu. Beden pozitifliği paylaşımları sayesinde sosyal medyada kısa sürede ünlenen Nall, kişilerin fazlalıklarını gizlemek için belirlenen kıyafetleri giymek zorunda olmadığını söyledi. Büyük beden kişilerin dar ve dekolteli kıyafetleri giymemesi gerektiğine yönelik olarak savunulan yaygın inanca Nall, bikinili pozlarıyla cevap verdi.

“KENDİNİZİ MECBUR HİSSETMEYİN”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kişilerin sağlık sorunu yaşamaması durumunda sadece güzel gözükmek için kilo vermek zorunda olmadığını dile getiren Nall, kişilerin kendisini sevmesinin en değerli durum olduğunu belirtti. Bikinili gönderisine Nall, “Bu yeni yılda vücudunuzu değiştirerek kendinizi yeniden keşfetmeniz gerektiğini düşünmeyin. Şu anda içinde bulunduğunuz bedende kilo vermenizden daha değerlisiniz” notunu ekledi. Nall’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.



