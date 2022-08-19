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Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

19.08.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, önceki gece arkadaşlarıyla birlikte gittiği eğlence mekanından çıkışta görüntülendi. Batur'un ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken, bitkin hali hayranlarını üzdü.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Sosyal medyayla ünlenen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Enes Batur, YouTube'da makyaj ve yaşam içerikleri üreten Ecenaz Üçer'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Batur'un bu ilişkisi noktalanmıştı.

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ARKADAŞLARIYLA EĞLENCEYE GİTTİ

Snobmagazin'in haberine göre, Enes Batur, önceki gece aralarında Çok Güzel Hareketler 2 programının oyuncusu Tuğba Yılmaz'ın da olduğu bir grup arkadaşıyla Beyoğlu'nda bir mekana eğlenmeye gitti.

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Mekan çıkışında görüntülenen Batur, ayakta güçlükle durdu.

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Soruları yanıtsız bırakan Batur, araca güçlükle bindi. Ünlü fenomenin bu halleri sevenlerini üzdü.

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Anahtar Kelimeler:
Enes Batur
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