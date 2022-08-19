Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Sosyal medyayla ünlenen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Enes Batur, YouTube'da makyaj ve yaşam içerikleri üreten Ecenaz Üçer'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Batur'un bu ilişkisi noktalanmıştı.

ARKADAŞLARIYLA EĞLENCEYE GİTTİ

Snobmagazin'in haberine göre, Enes Batur, önceki gece aralarında Çok Güzel Hareketler 2 programının oyuncusu Tuğba Yılmaz'ın da olduğu bir grup arkadaşıyla Beyoğlu'nda bir mekana eğlenmeye gitti.

Mekan çıkışında görüntülenen Batur, ayakta güçlükle durdu.



Soruları yanıtsız bırakan Batur, araca güçlükle bindi. Ünlü fenomenin bu halleri sevenlerini üzdü.

