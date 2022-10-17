Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat, kıyafetiyle şaşkına çevirdi! Arkasını dönünce iyice şaşırttı

Dünyanın pek çok noktasından geniş bir hayran kitlesine sahip olan Farhat, Instagram hesabından çoğunlukla müstehcen fotoğraflarını yayınlıyor. TikTok’ta 6.5 milyon takipçisi bulunan güzel ismin kusursuz fiziğini gösteren paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Son olarak üstüne iç çamaşırı giymeden tamamen vücudunu örten bir file tercih eden Farhat, sosyal medyada ilgi çekti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcıları Farhat’ın paylaşımına yoğun ilgi gösterirken yorum bölümüne adeta akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşirken diğer bir kısmı ise kıyafet seçimini fazla bulduğunu dile getirmeyi ihmal etmedi.



