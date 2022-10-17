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Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat, kıyafetiyle şaşkına çevirdi! Arkasını dönünce iyice şaşırttı

17.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat, Intagram’da yaklaşık 382 bin takipçiye sahip. Sosyal medya hesabından sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan ünlü isim genellikle sınırları zorlayan kıyafetleri tercih ediyor. Son olarak vücudunu kaplayan bir file giyen Farhat, seçimini tanga şeklindeki iç çamaşırı altıyla tamamlayınca dikkatleri çekti.

Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat, kıyafetiyle şaşkına çevirdi! Arkasını dönünce iyice şaşırttı

Dünyanın pek çok noktasından geniş bir hayran kitlesine sahip olan Farhat, Instagram hesabından çoğunlukla müstehcen fotoğraflarını yayınlıyor. TikTok’ta 6.5 milyon takipçisi bulunan güzel ismin kusursuz fiziğini gösteren paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Son olarak üstüne iç çamaşırı giymeden tamamen vücudunu örten bir file tercih eden Farhat, sosyal medyada ilgi çekti.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya kullanıcıları Farhat’ın paylaşımına yoğun ilgi gösterirken yorum bölümüne adeta akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşirken diğer bir kısmı ise kıyafet seçimini fazla bulduğunu dile getirmeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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