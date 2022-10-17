Bir gören bir daha baktı! Sosyal medya fenomenleri iç çamaşırıyla otobüse binince ortalık karıştı

Sosyal medya fenomenleri Francia James ve Mikayla Saravia bir sosyal medya gönderisi için bir araya geldi. Bir halk otobüsüne iç çamaşırı takımları ve topuklu ayakkabılarla binen ikili diğer yolcuları şaşırttı. Otobüsün sürücüsünün tepki göstermesine aldırmadan fenomen isimler ağır adımlarla otobüsün iç kısmına doğru ilerleyerek kendilerine uygun birer koltuk seçti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Otobüsün kadın şoförünün, “Hadi ama hanımlar! Başımı belaya sokacaksınız, neler oluyor böyle?” sözlerine aldırış etmeden otobüse bindikleri anları kaydetmeye devam eden ikilinin sosyal medya paylaşımı yarım milyon izlenmeye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderiye bir kullanıcı, “Otobüs şoförünüz olmayı çok isterdim” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Her zaman eğlenceli! Sizi çok seviyorum” yorumunu yaptı.



