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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James kırmızı bikinisiyle manken yürüyüş yaptı! Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle mest etti

    Sosyal medya fenomeni Francia James kırmızı bikinisiyle manken yürüyüş yaptı! Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle mest etti

    21.11.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde 11 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesine ulaşan Francia James limitleri zorlayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında James görenleri kendisine hayran bıraktı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede popülerliğe kavuşan Francia James hayranlarına Kolombiya'dan selam verdi. Kırmızı bikini takımıyla iskelede manken yürüyüşü yaptığı anları paylaşan James'in Instagram hikayesindeki paylaşımı adeta mest etti.

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    SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLDİ

    francia

    Sosyal medya kullanıcılarının karşısına yine cesur bir pozuyla çıkmayı tercih eden James, kırmızı bikini takımını göğüs ve bacaklarını öne plana çıkartan dekolteli bir pareoyla tamamlamayı seçti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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    sosyal medya Francia James
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