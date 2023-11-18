Sosyal medya fenomeni TikTok videosunun yapay zekayla müstehcen görüntüye çevrildiğini söyledi! Açınca gözlerine inanamadı

20 yaşındaki model Nadia Zalecka, TikTok'ta yaptığı kombin videoları sayesinde dünya geneline yayılan bir hayran kitlesine sahip. Zalecka videolarından birinin yüzünü değiştirerek aralarda çıplak görsellerin yer aldığı video klibe çevirdiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir takipçisinin kendisine gönderdiği video sayesinde durumdan haberdar olduğunu belirten Zalecka, "Videomun bu kadar kolay manipüle edildiğini görmek çok korkutucuydu, bu sahte kişiyi öven ve destekleyen yorumlarla dolu ve bunun tamamen sahte olduğunu çok az kişi biliyor" dedi.

FLÖRT UYGULAMALARINDA DA BULDU

Zalecka görsellerinin ve adının bir flört uygulaması üzerinden sahte profiller oluşturulmak için kullanıldığını ifade ederek, "Flört uygulamalarında beni taklit eden insanlarla karşılaştım. Ayrıca bazı fotoğraflarımı 'yapay zeka soyunma' web sitesinde de gördüm, bu gerçekten rahatsız edici ve iğrençti. Kendimle alakalı bir araştırma yaparken 'Nadia Zalecka'nın çıplak fotoğrafı sızdırıldı' başlığını taşıyan bir fotoğrafın yer aldığı bir web sitesi buldum. Hiç çıplak fotoğraf paylaşmadığım için bu hiç mantıklı gelmedi. Bağlantıya tıkladım ve görselin yapay zeka tarafından soyulması' için belirli bir miktar para ödeyeceğim yazıyordu" diye konuştu.