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Sosyal medya fenomeni Georgia Clarke, ‘mükemmel güzellik’ anlayışını tamamen yıktı

04.10.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni Georgia Clarke, takipçilerinin ‘mükemmel güzellik’ eleştirilerine paylaşımıyla cevap verdi. Kimsenin kusursuz olmadığını göstermek için sosyal medya hesabından iç çamaşırlı bir pozunu yayınladı.

Sosyal medya fenomeni Georgia Clarke, ‘mükemmel güzellik’ anlayışını tamamen yıktı

Beden pozitifliğini savunan Georgia Clarke, kadınların sosyal medyada gördüğü güzellik standartlarının gerçek olmadığını gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının ünlülerden gördükleri kalıpları kendilerine uygulamak istediklerini belirten ve güzellik algısının tamamen kusursuzluk üzerine inşa edilmesindne rahatsızlık duyduğunu dile getiren fenomen isim, farklı açılardan iç çamaşırıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı. Karnın şiş olduğunu ve kalça bölgesinde çatlakların varlığından söz eden Clarke, doğal halini ortaya çıkartmaktan çekinmedi.

“BUNLAR GÖRMEDİKLERİNİZ”

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Clarke, herkesin bedeninde kusurlar olduğunu vurgulayarak yayınladığı fotoğraflarına, “Size bir hatırlatma. İşte burada görmediğiniz fotoğraflar. Instagram’da yayınladığını düşündüğünüz her fotoğraf için aslında arkasında bambaşka bir gerçek yatıyor” dedi.

Clarke’nin paylaşımdan sonra takipçileri ona övgü dolu yorumlar yaptı. Doğru açı, poz ve ışık ile mükemmel bir görünüm elde edilebileceğini belirten Clarke ise takipçilerini bedenlerini sevmeye teşvik etmek için bu paylaşımı yaptığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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