Sosyal medya fenomeni Georgie Clarke, paylaşımların ardındaki gerçekleri gösterdi! “Hiç merak ettiniz mi?”

Sosyal medya fenomeni ve beden pozitifliği savunucusu olan Georgia Clarke modeller tarafından paylaşılan mükemmel fotoğrafların arkasındaki sırları ifşa etmesiyle tanınıyor. Clarke son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sosyal medya fenomenleri tarafından sıklıkla kullanılan oturma pozunun perde arkasını anlattı. Instagram’da yaklaşık 700 bin takipçisi bulunan Clarke, beyaz bikinisiyle verdiği iki farklı pozu yanyana yayınladı.

“HER ZAMAN MÜKEMMEL OTURMA POZU”

Soldaki fotoğrafta sosyal medya fenomenlerinin oturuşunu anlatan Clarke yana doğru eğildi ve kalçasını sandalyenin ön kısmına doğru getirdi. Sağ taraftaki fotoğrafın pozunda ise tamamen vücudunu serbest bırakarak normal bir oturuş sergiledi. İki poz arasındaki farkları sosyal medya takipçilerine gösteren Clarke gönderisine, “Fenomenlerin restoranlarda her zaman mükemmel oturma fotoğraflarını nasıl elde ettiğini hiç merak ettiniz mi?” notunu ekledi.

POZUN PÜF NOKTALARINI ADIM ADIM ANLATTI

Doğru ışık, açı ve poz sayesinde herkesin mükemmel görünebileceğini ifade eden Clarke, pozun inceliklerini de adım adım anlattı. Clarke, poz için, “Sırtımı koltuğun en ucuna yerleştiriyorum. Kendimi yana doğru kaydırarak kalçamda dinleniyorum. Bir bacağımı diğerinin önüne çapraz bir şekilde yerleştiriyorum. Koltuğun diğer tarafına elimle yaslanıyorum. Vücudumu yukarı doğu uzatıyorum. Belimi sıkıyorum ve geriyorum. Dışarıda kalan diğer kolumla ise saçımla oynuyorum. Son olarak ise zorla gülümsemeye çalışıyorum. Sanki bu şekilde dünyanın en kolay işiymiş gibi...” ifadelerini kullandı.



