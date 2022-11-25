Sosyal medya fenomeni Georgie Clarke tamamen iç dünyasına çekildi! “Seks ve evlilikten vazgeçtim”

29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Georgie Clarke, romantik bağlarını bir kenara bırakmanın kendisini üzmediğini ifade ederek toplumsal baskılara aldırış etmediğini söyledi. Özellikle çocuk sahibi olmak için biyolojik saatin ilerlediğini söyleyenlere meydan okuyan Clarke hayat standartlarını değiştirmek istemediğini itiraf etti. Kendi dünyasında mutlu olduğunu anlatan fenomen isim flört etmekten vazgeçmese bile üzerindeki baskıyı azaltmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

“SORUNUM YOK”

Herkesin evlenip çocuk sahibi olmak zorunda olmadığını belirten Clarke, “Hayatımda ilk kez kendimle ilgileniyorum. Evlenmemek ve çocuk sahibi olmamakla sorunum yok. Buna üzülmüyorum ve kafamı takmıyorum. Son birkaç seferki flört deneyimlerimden sonra sırf evlenip çocuk sahibi olabilmek için standartlarımı düşürmeye istekli değilim” dedi.

Çevresindeki çoğu kişinin evlenerek çocuk sahibi olduğundan söz eden Clarke, “Arkadaşlarımın çoğu bunu başardı ancak onlar gibi olmak yerine yalnız kalmayı tercih ederim. Bu günlerde tek eşliliğe inanan kişileri bulmak zor oluyor” diye konuştu.