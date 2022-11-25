“Black Friday” çılgınlığına o da katıldı! Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Angela White, abonelerine indirim müjdesi verdi

Los Angeles’ta yaşayan dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Angela White, Black Friday coşkusuna çabuk kapıldı. Avustralyalı fenomen isim yetişkinlere özel olarak hazırlanan sosyal medya sayfası üzerinden cesur fotoğraf ve videolarının fiyatlarını düşürdüğünü duyurdu. Hayranlarından gelen ilginç isteklere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdiğini dile getiren White, en garip isteğin ise rehberli mastürbasyon olduğunu söyledi.

“GARİP İSTEKLER ALIYORUM”

OnlyFans hesabı üzerinden hayranlarının isteklerine cevap vermeye çalıştığını dile getiren White, “Garip istekler alıyorum. Onlar için bir mastürbasyon rehberi bile oluşturdum. Göğüslerim büyük olduğu için çoğunlukla koştuğum ve zıpladığım videoları görmek istiyorlar. Bu gerçekten bazen komik olabiliyor” dedi.

14 yaşından beri kendisini yetişkin film yıldızı olarak hayal ettiğini dile getiren White, “Toplumsal olarak bu duruma tabuların olduğunu biliyorum ama kendimi en iyi ifade etme şeklim tamamen bu. Birçok insan cinselliğin doğal olduğunu kabul etmiyor ve bunu bastırıyor. İnsani bir durum ve ben bunu bastırarak yaşamak istemiyorum” diye konuştu.