Sosyal medya fenomeni Paige VanZant, iç çamaşırsız pozlarıyla mest etti! Üstü küçük gelince heyecanlandırdı

28 yaşındaki eski UFC dövüşçüsü Paige VanZant sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının heyecanlandırmayı başardı. Instagram’daki müstehcen pozlarıyla hayranlarının aklını başından alan VanZant yine aynı şeyi yaptı. İç çamaşırsız bir şekilde kahverengi takımıyla poza veren VanZant’ın küçük glen üstü hayal gücüne çok az şey bıraktı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Sosyal medya hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine VanZant, “O güzel va zarif kadın suratının ortasına yumruk atacak” notunu ekledi. VanZant’ın gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Yaklaşık 50 bin beğeniye ulaşan VanZant’ın gönderisine bir sosyal medya kullanıcısı, “Favori profilim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle bir nakavt” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle çok güzel” dedi.