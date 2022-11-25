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  4. Sosyal medya fenomeni Paige VanZant, iç çamaşırsız pozlarıyla mest etti! Üstü küçük gelince heyecanlandırdı

Sosyal medya fenomeni Paige VanZant, iç çamaşırsız pozlarıyla mest etti! Üstü küçük gelince heyecanlandırdı

25.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski UFC dövüşçücü Paige VanZant sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek sevenlerinden tam not almayı başardı. Instagram’da yaklaşık 3.2 milyon takipçisi bulunan fenomen isim son olarak kahverengi takımıyla cesur bir paylaşıma imza attı. VanZant’ın gönderisi kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sosyal medya fenomeni Paige VanZant, iç çamaşırsız pozlarıyla mest etti! Üstü küçük gelince heyecanlandırdı

28 yaşındaki eski UFC dövüşçüsü Paige VanZant sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının heyecanlandırmayı başardı. Instagram’daki müstehcen pozlarıyla hayranlarının aklını başından alan VanZant yine aynı şeyi yaptı. İç çamaşırsız bir şekilde kahverengi takımıyla poza veren VanZant’ın küçük glen üstü hayal gücüne çok az şey bıraktı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

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Sosyal medya hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine VanZant, “O güzel va zarif kadın suratının ortasına yumruk atacak” notunu ekledi. VanZant’ın gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

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Yaklaşık 50 bin beğeniye ulaşan VanZant’ın gönderisine bir sosyal medya kullanıcısı, “Favori profilim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle bir nakavt” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle çok güzel” dedi.

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sosyal medya Paige VanZant

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