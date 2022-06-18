Sosyal medya fenomeni hayranlarından gelen cinsel organ fotoğraflarını değerlendirdiğini söyledi! “En iyisini arıyorum”

Dindar bir ailede büyüyen ve tıp eğitimi aldıktan sonra yönünü sahnelere çeviren Saige, sosyal medyada içerik üretmenin hayatı boyunca verdiği en doğru kararlardan biri olduğunu savundu. Unfiltered podcastinde konuşan fenomen isim, hayranlarıyla sürekli olarak etkileşim içinde olduğundan söz etti. Değişimlere açık, yaratıcı bir yaklaşımı olduğunu belirten Saige, yeni işinin takipçilerinden gelen mesajları değerlendirmek olduğunu anlattı.

“PUANLAMA YAPIYORUM”

Sosyal medya fenomeni kendisine gönderilen fotoğraflar konusunda her zaman dürüst davrandığını ve puanlama sisteminde acımasız olmadığını savundu. Puanlama yaparken belirli kriterleri olduğundan söz eden Saige, “Beşin altına inmiyorum. Çünkü bunun saldırgan ve incitici olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının uygulamasına büyük bir ilgi gösterdiğinden söz eden Saige, “Puanlama yapıyorum. En iyisini bulmak için bu değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.



