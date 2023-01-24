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Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll seksi kalça dansıyla büyüledi! Yok gibi şortuyla kıvırttıkça kıvırttı

24.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın en ateşli taraftarı olarak dikkatleri üzerine çeken eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, sosyal medyadan cesur paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan güzel isim Katar’daki organizasyonun ardından takipçi sayısını hızlı bir şekilde arttırmayı başarırken son olarak kalça dansı yaptığı bir videosuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll seksi kalça dansıyla büyüledi! Yok gibi şortuyla kıvırttıkça kıvırttı

Dekolteli üstler ve g-string kıyafetler de dahil olmak üzere cesur seçimleriyle dünya genelinde üne kavuran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Instagram hesabında fırtına gibi esiyor. Peşi sıra seksi paylaşımlarını yayınlayan fenomen isim son olarak ise siyah mini tulumuyla yaptığı kalça dansı performansıyla sevenlerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Kameranın karşısına geçerek dans ettiği anları paylaşan Knöll gönderisine, “Çünkü çok beğendin” notunu ekledi. Püsküllü tulumuyla yaptığı kalça dansı şovu sosyal medya takipçilerinden tam not alan Knöll’ün gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Ivana Knöll (@knolldoll)'in paylaştığı bir gönderi


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