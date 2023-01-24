Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll seksi kalça dansıyla büyüledi! Yok gibi şortuyla kıvırttıkça kıvırttı

Dekolteli üstler ve g-string kıyafetler de dahil olmak üzere cesur seçimleriyle dünya genelinde üne kavuran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Instagram hesabında fırtına gibi esiyor. Peşi sıra seksi paylaşımlarını yayınlayan fenomen isim son olarak ise siyah mini tulumuyla yaptığı kalça dansı performansıyla sevenlerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kameranın karşısına geçerek dans ettiği anları paylaşan Knöll gönderisine, “Çünkü çok beğendin” notunu ekledi. Püsküllü tulumuyla yaptığı kalça dansı şovu sosyal medya takipçilerinden tam not alan Knöll’ün gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



