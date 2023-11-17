Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll sokak tarzıyla büyüledi! Ten rengi elbisesi olay yarattı... "Işıl ışıl parlıyorsun"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başararak 3 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ivana Knöll hayranlarını şaşırtan pozlarına devam ediyor. Fenomen isim son olarak bir sokakta çekilen ten renginin üzerine lame detaylardan oluşan mini elbisesiyle çıktı. Knöll'ün pozları sosyal medyanın ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Knöll, "Sana sevgi veremeyen insanlar, her zaman sana sevgi satın almak ister! Ama bebeğim, para kazanabilirim, aşk kazanamam" notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir güzellik böyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Işıl ışıl parlıyorsun" yorumunu yaptı.