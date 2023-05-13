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Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval yine Instagram’ı alev alev yaktı! İç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince gündem yarattı

13.05.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 200 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Julia Sandoval yine Instagram’da gündem yaratan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim yatağın üzerine oturarak bir spor takımıyla poz verdiği anları sosyal medyadan paylaştı. Sandoval’ın paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval yine Instagram’ı alev alev yaktı! İç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince gündem yarattı

Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yine cesur pozlara imza attı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozlarında Sandovalev hallerini paylaşaral hayranlarının kalbini kazındı. Fenomen ismin pembe spor takımıyla çekildiği pozlarında iç çamaşırı kullanmaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcıları Sandoval’ın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Pembe kareli bir çarşaf takımının üzerine oturan Sandoval önündeki pembe telefonla konuşuyormuş gibi yaparak poz verdi. Fenomen isim gönderisine “Benimle güzel konuş” notunu ekledi.

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Sandoval’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Fenomen ismin ev hallerini hayranlarının beğenisini kazandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval’ın güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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sosyal medya fenomen

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