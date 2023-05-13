Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval yine Instagram’ı alev alev yaktı! İç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince gündem yarattı

Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yine cesur pozlara imza attı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozlarında Sandovalev hallerini paylaşaral hayranlarının kalbini kazındı. Fenomen ismin pembe spor takımıyla çekildiği pozlarında iç çamaşırı kullanmaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Sosyal medya kullanıcıları Sandoval’ın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Pembe kareli bir çarşaf takımının üzerine oturan Sandoval önündeki pembe telefonla konuşuyormuş gibi yaparak poz verdi. Fenomen isim gönderisine “Benimle güzel konuş” notunu ekledi.
Sandoval’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Fenomen ismin ev hallerini hayranlarının beğenisini kazandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval’ın güzelliğini öven yorumlarda birleşti.