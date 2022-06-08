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Sosyal medya fenomeni kadından ilginç itiraf! “Çift vajinam var, biri aşk biri iş için!”

08.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çift vajinalı olarak dünyaya geldiğini ve kendisini bu nedenle şanslı hissettiğini dile getiren sosyal medya fenomeni Evelyn Miller, nadir görülen sağlık sorunu nedeniyle kısa sürede popüler olmayı başardı. Çift vajinalı olarak yaşamaya alıştığını dile getiren Miller, seksi fotoğraflar ve videoları sayesinde bu durumu avantaja çevirdiğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni kadından ilginç itiraf! “Çift vajinam var, biri aşk biri iş için!”

Avustralya’da yaşayan 31 yaşındaki Everlyn Miller, yıllar boyunca çift vajinaya sahip olduğunu fark etmediğini ve bir doktor kontrolü sırasında bu durumu anladıklarını belirtti. Hayatı boyunca genital sağlığı konusunda hiçbir problem yaşamadığını anlatan Miller, duruma anlam veremediği için bir süre çift vajinası olduğunu sakladığını ifade etti. İlginç durumunu kabul ettiğinde ise bunu sosyal medya hesabından paylaştı ve bir anda popüler olmayı başardı.

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“CİNSEL HAYATIMI EĞLENCELİ HALE GETİRDİ”

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Sosyal medyada yoğtun bir şekilde ilgi gördüğünü ifade eden Miller, “Evet, iki vajinam var, tıbbi terim tam uterus didelphys. Her biri kendi üreme sistemine sahip iki delik! Aynı anda birini veya ikisini birden sevebilirim. Biri aşk, biri iş için! İki vajinaya sahip olmak cinsel hayatımı daha eğlenceli hale getirdi ve bence tüm bedenleri kucaklamak önemli, hepimiz çok farklı olabiliriz” dedi.

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İlk çocuğunu 1 yıl öncesinde kucağına aldığını ve şu anda 6 aylık hamile olduğunu ifade eden Miller, “Sağ vajinamda büyüyen bir bebek daha vardı. Diğer doğumundan hemen sonra hamile olduğumu anladım. Bu benim ve bedenim için zor bir süreçti” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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