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    4. Sosyal medya fenomeni Karina Irby, Taylor Swift hayranlığını gösterdi! İç çamaşırıyla dans etti

    Sosyal medya fenomeni Karina Irby, Taylor Swift hayranlığını gösterdi! İç çamaşırıyla dans etti

    06.09.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yaparak 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Karina Irby Instagram’dan Taylor Swift hayranlığını gösterdi. Sosyal medya hesabını adeta Taylor Swift konserine çeviren Irby iç çamaşırıyla dans ettiği anları paylaştı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Karina Irby, Instagram’da genellikle beden pozitifliği ve vücut olumlamasına yönelik gönderiyle popüler oldu. Sosyal medyadaki kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan Irby Intagram’da bu kez farklı bir şekilde hayranlarının karşısına çıktı. Fenomen isim hayranı olduğu Taylor Swift’in konserine gitmeden önce dans performansı sergilediği anları gösterdi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    KAPAK3

    Taylor Swift’in Sidney konserinden önce çiçek desenli sarı bikini takımıyla dans eden Karina Irby gönderisine, “Şu anda benim bütün kişiliğim” notunu ekledi.

    KAPAK2

    Sosyal medyada kullanıcılarının güzelliğini övdüğü yorumlarda buluştuğu gönderisinde Irby, bağıra çağıra şarkı söyleyerek dans etti.


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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Karina Irby

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