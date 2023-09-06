Sosyal medya fenomeni Karina Irby, Taylor Swift hayranlığını gösterdi! İç çamaşırıyla dans etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Karina Irby, Instagram’da genellikle beden pozitifliği ve vücut olumlamasına yönelik gönderiyle popüler oldu. Sosyal medyadaki kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan Irby Intagram’da bu kez farklı bir şekilde hayranlarının karşısına çıktı. Fenomen isim hayranı olduğu Taylor Swift’in konserine gitmeden önce dans performansı sergilediği anları gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Taylor Swift’in Sidney konserinden önce çiçek desenli sarı bikini takımıyla dans eden Karina Irby gönderisine, “Şu anda benim bütün kişiliğim” notunu ekledi.

Sosyal medyada kullanıcılarının güzelliğini övdüğü yorumlarda buluştuğu gönderisinde Irby, bağıra çağıra şarkı söyleyerek dans etti.



