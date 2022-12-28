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Sosyal medya fenomeni Karina Irby, üvey babasını sosyal medyaya böyle tanıttı! Yarı çıplak dansları tepki topladı: ''İğrenç!''

28.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir vücut pozitifliği savunucusu olan ve kendisine ait bir mayo markası işleten sosyal medya fenomeni Karina Irby, geçtiğimiz günlerde Tiktok hesabında üvey babası ile dans ettiği bir video paylaştı. Videoda kendisi bir bikini takımı içinde olan Karina Irby'nin şehvetli dansına, slip mayo giyen üvey babası da elindeki işe devam ederek küçük hareketlerle eşlik ediyordu. Ancak bu video, kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyayı ikiye bölmeyi başardı.

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, üvey babasını sosyal medyaya böyle tanıttı! Yarı çıplak dansları tepki topladı: ''İğrenç!''

Avustralyalı fenomen Karina Irby , TikTok'ta paylaştığı müstehcen dans videosu ile uzun hararetli bir tartışmayı ateşledi. Irby videoda sadece ipli bir bikini giyerek Britney Spears'ın 'Work Bch' şarkısı eşliğinde dans ediyordu. Dansa göğüs ve vücut hareketleri eklemeden önce bir dizi pelvik itme figürü ile başladı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Siayh slip bir mayo giyen üvey babası ise arkasında bir şeylerle meşguldü ve Karina'nın dansı karşısında şaşkına döndü. Hatta bir eli belinde Karina'ya dönüp "Ne yapıyorsun sen?" diye sordu. Irby, videoyu "Üvey babamı TikTok'umla tanıştırmak... Sence onaylıyor mu?" açıklamasıyla paylaştı.

TARTIŞMA YARATTI

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Paylaştığı bu video, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bazı hayranlar, biraz "tuhaf" olsa da videonun harika olduğunu düşündü. Ancak bazıları da Karina'ya dansının 'uygunsuz' olduğunu söyledi. Irby ise, olumsuz yorumlara güldüğünü söyledi ve insanların drama yaratmayı sevdiklerini düşündüğünü açıkladı.


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