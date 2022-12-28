Sosyal medya fenomeni Karina Irby, üvey babasını sosyal medyaya böyle tanıttı! Yarı çıplak dansları tepki topladı: ''İğrenç!''

Avustralyalı fenomen Karina Irby , TikTok'ta paylaştığı müstehcen dans videosu ile uzun hararetli bir tartışmayı ateşledi. Irby videoda sadece ipli bir bikini giyerek Britney Spears'ın 'Work Bch' şarkısı eşliğinde dans ediyordu. Dansa göğüs ve vücut hareketleri eklemeden önce bir dizi pelvik itme figürü ile başladı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Siayh slip bir mayo giyen üvey babası ise arkasında bir şeylerle meşguldü ve Karina'nın dansı karşısında şaşkına döndü. Hatta bir eli belinde Karina'ya dönüp "Ne yapıyorsun sen?" diye sordu. Irby, videoyu "Üvey babamı TikTok'umla tanıştırmak... Sence onaylıyor mu?" açıklamasıyla paylaştı.

TARTIŞMA YARATTI

Paylaştığı bu video, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bazı hayranlar, biraz "tuhaf" olsa da videonun harika olduğunu düşündü. Ancak bazıları da Karina'ya dansının 'uygunsuz' olduğunu söyledi. Irby ise, olumsuz yorumlara güldüğünü söyledi ve insanların drama yaratmayı sevdiklerini düşündüğünü açıkladı.



