İngiltere sıcaklarına cesur çözüm! Bikinilerini giyip arabalarını yıkamaya çıktılar

İngiltere’de yaşayanlar hafta başından itibaren yükselen sıcaklıklar nedeniyle zor günler yaşıyor. Sosyal medya fenomenleri Apollonia Llewellyn ve Brooke Taylor Lewis yükselen sıcaklıklara karşı buldukları çözümü sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla gösterdi. Lüks arabalarını temizledikleri anları sosyal medyadan paylaşan ikili ellerinde süngerler ve köpüklerle bikinili pozlarını yayınladı.

ARABA RENKLERİYLE UYUMLU GİYİNDİLER

Sosyal medya fenomenlerinin sahip oldukları lüks arabaların renklerine göre bikinilerini seçmeleri de kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Sevilen isimler yaptıkları paylaşıma, “Bir araca ihtiyacınız var mı?” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çeken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ben de araba yıkamaya yardım etmek istiyorum” yorumunu ekledi. Bir diğeri ise, “Bu araba ne kadar şanslı olduğunu bilmiyor” yorumunu yaptı.



