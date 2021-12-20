Sosyal medya fenomeni kendisini sahte evlilikle suçlayanlara sert cevap verdi! Dış görünüşleri nedeniyle yorum yağdı

Sosyal medya fenomeni Sinenna Keera ve oyuncu eşi George Keywood, TikTok paylaşımları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının sahte evlilik eleştirilerini ciddiye almadıklarını dile getiren çift, insanların kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri için paylaşım yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“HAYALİMDEKİ ADAM OLDUĞUNU ANLADIM”

Sosyal medyada yaklaşık 490 bin takipçisi bulunan Sinenna Keera nefret söylemlerinin kendilerine ulaşmadığını dile getirdi. Keera, “Birbirimizi seviyoruz ve kimsenin söyleyeceği hiçbir şey bunu değiştirmeyecek. Amacımız insanları kendilerini oldukları gibi kabul etmelerine teşvik etmek. Bizi destekleyen ve yolumuza olumlu mesajlar gönderen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Aşkın insanın dış görünüşünden öte bir şey olduğunu dile getiren Keera, George’un tam ağırlığını tam olarak açıklamasa da onun hayalindeki adam olduğunu açıkladı.

Sizce dış görünüş aşkı etkiler mi? Tabii ki de etkiler. Sonuçta ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Hayır etkilemez. Aşkın gözü kördür.



