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Sosyal medya fenomeni Kiaraakitty canlı yayında iç çamaşırıyla sosisli sandviç yediği için yasaklandı

24.01.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını abonelerine satarak kısa sürede popülerliğe kavuşan Hong Konglu fenomen Kiaraakitty, canlı yayındaki hareketinden sonra yasaklandı. Twitch’te iç çamaşırıyla sosisli sandviç yediği anları paylaşan fenomen isim gönderisinden sonra engellediğini duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Kiaraakitty canlı yayında iç çamaşırıyla sosisli sandviç yediği için yasaklandı

Hong Kong’ta yaşayan sosyal medya fenomeni Kiaraakitty Tayvan ziyareti sırasında hayranlarıyla görüşmek için Twitch’ten bir canlı yayın başlattı. Fenomen isim iç çamaşırıyla sosisli sandviç yediği anları paylaştığı için siteden erişiminin engellendiğini açıkladı.

MÜSTEHCEN PAYLAŞIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

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Tayvan'ın başkenti Tapei'de sosisli sandviç yerken çekilen bir videosunu paylaşan Kiaraakitty, “Tayvan sosisleri çok lezzetli, bugün orada olduğunuz için herkese teşekkür ederim!" notunu ekleyerek canlı yayının yarıda kesildiğini ve Twitch hesabına erişiminin engellediğini duyurdu. Kiaraakitty’in gönderisinin Twitch’in topluluk kuralları gereğince müstehcen içerik olarak yorumladığı ifade edildi.

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