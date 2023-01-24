Sosyal medya fenomeni Kiaraakitty canlı yayında iç çamaşırıyla sosisli sandviç yediği için yasaklandı

Hong Kong’ta yaşayan sosyal medya fenomeni Kiaraakitty Tayvan ziyareti sırasında hayranlarıyla görüşmek için Twitch’ten bir canlı yayın başlattı. Fenomen isim iç çamaşırıyla sosisli sandviç yediği anları paylaştığı için siteden erişiminin engellendiğini açıkladı.

MÜSTEHCEN PAYLAŞIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Tayvan'ın başkenti Tapei'de sosisli sandviç yerken çekilen bir videosunu paylaşan Kiaraakitty, “Tayvan sosisleri çok lezzetli, bugün orada olduğunuz için herkese teşekkür ederim!" notunu ekleyerek canlı yayının yarıda kesildiğini ve Twitch hesabına erişiminin engellediğini duyurdu. Kiaraakitty’in gönderisinin Twitch’in topluluk kuralları gereğince müstehcen içerik olarak yorumladığı ifade edildi.

