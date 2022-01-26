Savaş anıtının üzerinde üstsüz güneşlenen turist şehirden kovuldu! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Çekya’dan geldiği belirtilen 30 yaşındaki kadının kıyafetlerini çıkarıp İtalyan savaş kahramanlarının anısına yapılan heykelin üzerine uzanarak güneşlenmeye başladı. Söz konusu anıt faşizme karşı özgürlük savaşı verirken hayatını kaybeden İtalyan kadınlara adanmış bronz bir kadın heykeliydi. Dondurucu soğukluktaki lagünde yüzmeye giden turist, ardından savaşta öldürülen bir kadın savaşçının heykelinin yanına uzanarak fotoğraf çektirdi. Venedik'ten 48 saat içerisinde çıkarılması kararı verilen turist, ayrıca 513 dolar (yaklaşık 7 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Venedik’te yaşayan Mario Nason oğluyla yürüyüş yaptığı sırada lagünde yüzen kadını gördüğünü anlattı. Nason o anları, “Fotoğraf çeken iki kişiyi gördüm. Sonra lagünde yüzden kadını fark ettim. Dondurucu soğukta yüzdüğüne göre deli olmalı diye düşündüm. Sonra sudan çıktığı sırada yalnızca bikini altı giydiğini fark ettim. Erkek arkadaşı ve bir başka kadın daha iyi fotoğraf çekmek için bariyerin üstünden atlayarak anıtın üstüne çıktı. Kıyafetleri de sanki plajdaymış gibi anıtın üstüne atılmıştı.” ifadeleriyle açıkladı.



