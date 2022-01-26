Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Savaş anıtının üzerinde üstsüz güneşlenen turist şehirden kovuldu! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Savaş anıtının üzerinde üstsüz güneşlenen turist şehirden kovuldu! Sosyal medya bu anları konuşuyor

26.01.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Venedik şehrinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Venedik’i ziyaret eden Çekyalı bir kadın turist, savaş anıtının üzerinde üstsüz güneşlediği ve bu anları fotoğrafladığı için şehirden atıldı. Aynı zamanda ismi açıklanmayan kadın turist para cezasına çarptırıldı.

Savaş anıtının üzerinde üstsüz güneşlenen turist şehirden kovuldu! Sosyal medya bu anları konuşuyor

Çekya’dan geldiği belirtilen 30 yaşındaki kadının kıyafetlerini çıkarıp İtalyan savaş kahramanlarının anısına yapılan heykelin üzerine uzanarak güneşlenmeye başladı. Söz konusu anıt faşizme karşı özgürlük savaşı verirken hayatını kaybeden İtalyan kadınlara adanmış bronz bir kadın heykeliydi. Dondurucu soğukluktaki lagünde yüzmeye giden turist, ardından savaşta öldürülen bir kadın savaşçının heykelinin yanına uzanarak fotoğraf çektirdi. Venedik'ten 48 saat içerisinde çıkarılması kararı verilen turist, ayrıca 513 dolar (yaklaşık 7 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya fenomeni Polina Murugina kilisenin önünden çırılçıplak pozunu paylaştı! Hapis cezası alabilirSosyal medya fenomeni Polina Murugina kilisenin önünden çırılçıplak pozunu paylaştı! Hapis cezası alabilir

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİNE BAŞVURULDU

kapak1

Venedik’te yaşayan Mario Nason oğluyla yürüyüş yaptığı sırada lagünde yüzen kadını gördüğünü anlattı. Nason o anları, “Fotoğraf çeken iki kişiyi gördüm. Sonra lagünde yüzden kadını fark ettim. Dondurucu soğukta yüzdüğüne göre deli olmalı diye düşündüm. Sonra sudan çıktığı sırada yalnızca bikini altı giydiğini fark ettim. Erkek arkadaşı ve bir başka kadın daha iyi fotoğraf çekmek için bariyerin üstünden atlayarak anıtın üstüne çıktı. Kıyafetleri de sanki plajdaymış gibi anıtın üstüne atılmıştı.” ifadeleriyle açıkladı.

Caminin önünde iç çamaşırı ve başörtüyle poz verdi! Sosyal medyada tepkiler gecikmediCaminin önünde iç çamaşırı ve başörtüyle poz verdi! Sosyal medyada tepkiler gecikmedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lanetli olarak bilinen mezar açıldı! Bilim insanları şaşkınlık yaşadı: Bu bebeğin burada ne işi var?Lanetli olarak bilinen mezar açıldı! Bilim insanları şaşkınlık yaşadı: Bu bebeğin burada ne işi var?
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Velayet davasında emsal karar! Duyguları dikkate alındıVelayet davasında emsal karar! Duyguları dikkate alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler anlam veremedi! “Aman Allah’ım bu nasıl görüntü?”

Görenler anlam veremedi! “Aman Allah’ım bu nasıl görüntü?”

Bilim insanlarını şaşırttı! “Bu bebeğin burada ne işi var?”

Bilim insanlarını şaşırttı! “Bu bebeğin burada ne işi var?”

Müstehcen pozlarıyla servet kazandı! En çok o fotoğrafı...

Müstehcen pozlarıyla servet kazandı! En çok o fotoğrafı...

Florida’da halka uyarı: Gökten iguana yağıyor

Florida’da halka uyarı: Gökten iguana yağıyor

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Servet harcadı! Vajina estetiğiyle tasarım yaptırdı

Servet harcadı! Vajina estetiğiyle tasarım yaptırdı

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.