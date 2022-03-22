Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot son paylaşımıyla olay oldu! İç çamaşırı giymeyince tepkiler gecikmedi

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot son paylaşımıyla olay oldu! İç çamaşırı giymeyince tepkiler gecikmedi

22.03.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 10.4 milyon takipçisi bulunan Mathilde ve 6 milyon takipçisi bulunan ikiz kardeşi Pauline sosyal medyanın en popüler isimlerinden. Mathilde Tantot, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarının dikkatlerini çekti. Transparan bir bluz giyen Mathilde, iç çamaşırsız paylaşım yapınca sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot son paylaşımıyla olay oldu! İç çamaşırı giymeyince tepkiler gecikmedi

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Mathilde Tantot, Instagram hesabından seksi pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Fransız model hafta sonu eşiyle birlikte bir at çiftliğinde keyifli zaman geçirdiği anları paylaştı. Transparanbluzuna iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Tantot bir atla poz verdiği gönderisine, “Beni tanıyorsunuz, bunun benim için mükemmel bir cumartesi olduğunu bilirsiniz” notunu ekledi.

Sosyal medya talihsizliği! Kocasıyla cinsel ilişkisi sırasında yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası izlediSosyal medya talihsizliği! Kocasıyla cinsel ilişkisi sırasında yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası izledi

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

1

Kahverengi pantolonu, beyzbol şapkası ve transparan üstüyle bir atla poz veren Tantot, ikinci fotoğrafında ise sevimli hayvana sarıldığı anları yayınladı.

2

Mathilde’nin paylaşımı kısa sürede 460 bin beğeni ve yüzlerce yorum topladı. Mathilde’nın kıyafet seçimi kimi sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gitmedi. Kullanıcıların büyük bir kesimi iç çamaşırı giymenin zorunluluğundan söz ederek Mathilde’yi sert bir şekilde eleştirdi. Kimi kullanıcılar ise atla verdiği pozları sevimli olarak nitelendirdi.

Sosyal medyanın sınırlarını zorlayan paylaşım! Fenomen ikizler Mathilde ve Pauline Tantot, tamamen çıplak pozlarıyla şaşırttıSosyal medyanın sınırlarını zorlayan paylaşım! Fenomen ikizler Mathilde ve Pauline Tantot, tamamen çıplak pozlarıyla şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hitler’in elinden kurtuldu, Putin’den kaçamadıHitler’in elinden kurtuldu, Putin’den kaçamadı
Eski Rus ajanı eğitimini anlattı! “Seks teknikleri öğretildi”Eski Rus ajanı eğitimini anlattı! “Seks teknikleri öğretildi”
Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorumSözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Arabası sallanınca fark etti! Cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Arabası sallanınca fark etti! Cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Yetişkin film yıldızıydı! Emeklilik nedeni şaşırttı: Agresif...

Yetişkin film yıldızıydı! Emeklilik nedeni şaşırttı: Agresif...

Yıllardır tüylerini almıyor! “Abonelerim buna bayılıyorlar”

Yıllardır tüylerini almıyor! “Abonelerim buna bayılıyorlar”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.