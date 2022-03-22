Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot son paylaşımıyla olay oldu! İç çamaşırı giymeyince tepkiler gecikmedi

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Mathilde Tantot, Instagram hesabından seksi pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Fransız model hafta sonu eşiyle birlikte bir at çiftliğinde keyifli zaman geçirdiği anları paylaştı. Transparanbluzuna iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Tantot bir atla poz verdiği gönderisine, “Beni tanıyorsunuz, bunun benim için mükemmel bir cumartesi olduğunu bilirsiniz” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kahverengi pantolonu, beyzbol şapkası ve transparan üstüyle bir atla poz veren Tantot, ikinci fotoğrafında ise sevimli hayvana sarıldığı anları yayınladı.

Mathilde’nin paylaşımı kısa sürede 460 bin beğeni ve yüzlerce yorum topladı. Mathilde’nın kıyafet seçimi kimi sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gitmedi. Kullanıcıların büyük bir kesimi iç çamaşırı giymenin zorunluluğundan söz ederek Mathilde’yi sert bir şekilde eleştirdi. Kimi kullanıcılar ise atla verdiği pozları sevimli olarak nitelendirdi.



